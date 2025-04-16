Української стане менше? Рада підтримала скандальний законопроєкт

Пропонується навчання суто виключно мовою меншини, а українська буде лише одним предметом

Верховна Рада 16 квітня підтримала законопроєкт, який обмежує використання української мови. Пропонується запровадити навчання мовами національних меншин на рівні професійної освіти.

Дане рішення підтримали 264 нардепів, здебільшого представники фракцій "Слуга народу" і колишньої "ОПЗЖ". Про це у себе в Facebook повідомила нардеп фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"На жаль, окрім правильних ідей розвитку професійно-технічних навчальних закладів, в законопроєкті притягують норму про обмеження державної мови під час навчального процесу", – зазначила нардеп.

Передбачається: встановити нові принципи розвитку професійної освіти і її фінансування, популяризувати профтехосвіту серед молоді. Далі йдеться про те, що перекваліфікація профосвіти і перенавчання має бути доступним в будь-якому віці та впродовж життя.

У її повідомленні зазначається, що з 2027 року профтехосвіта триватиме 3 роки та матиме академічний або професійний напрямок. Заклади професійної освіти отримають більше незалежності у прийнятті рішень.

Спрощується передача навчальних закладів від держави до громад. Бізнес і навчальні заклади будуть тісніше співпрацювати. Визначаються особливості навчання на виробництві. Геращенко наголошує, з-поміж, здавалося б, правильних речей в законопроєкті вписано обурливі мовні норми.

"Пропонується запровадити навчання мовами національних меншин на рівні професійної освіти. За бажанням 8 студентів можуть створювати окремі групи з навчанням мовами меншин. Це суперечить меті профосвіти – готувати фахівців роботи в Україні, де мовою роботи, документації, надання послуг є українська", – зазначила нардеп.

Геращенко також додала, що пропонується навчання суто виключно мовою меншини, а українська буде лише одним предметом. До того ж, дозволяється навчатися в такий спосіб не лише представникам нацменшин, а всім.

"ЄС" єдина голосувала проти цього законопроєкту. Ми будемо захищати наше мовне законодавство і готуємо поправки", – підсумувала нардеп.