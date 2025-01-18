Погода в Україні скоро зіпсується: синоптики назвали області, де буде найнеприємніше

Фахівці визначили дату

Січень в Україні виявився дуже теплим, й після короткочасних морозів, які протримались всього декілька днів, знову прийшло потепління. Проте в середині наступного тижня погода зіпсується.

За прогнозами Українського гідрометцентру, з 19 по 22 січня опадів в Україні не очікується, буде хмарно з проясненнями, незначні "мінуси" вночі та плюсова температура вдень. Проте в ніч на середу, 22 січня, погода зміниться.

В західних, Вінницькій, Житомирській та частині Черкаської області вночі прогнозується невеликий мокрий сніг, або сніг з дощем. Температура повітря вночі там буде до -3, а отже зранку можна чекати на ожеледицю. Вдень 22 січня в цій частині України очікується 3-7 градусів з позначкою "плюс".

Карта погоди на 22 січня

На решті території країни (крім східних та Запорізької області) також прогнозується незначний дощ та місцями, нічні "мінуси". Тому ранкова ожеледиця ймовірна повсюди, окрім Одещини (де навіть вночі температура повітря буде "плюсовою" та Донецької, Луганської та Запорізької областей, адже там — без опадів.

Вдень у середу стовпчики термометрів піднімуться від +2 до +8 градусів. Найпрохолодніше буде на Сумщині, а найтепліше — на півдні. У Криму тепло сягне +10 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у вихідні 18-19 січня у п'яти великих містах України — Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Загалом температура повітря висока для січня.