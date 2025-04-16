Вулицю Винниченка у Львові хочуть перейменувати: Козицький навів беззаперечні аргументи

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав перейменувати вулицю Винниченка у Львові, наголошуючи на неоднозначній історичній спадщині діяча

Для Львова, як міста з багатою історією та культурною спадщиною, питання перейменування набуває особливого значення. Це можливість переосмислити минуле та підкреслити цінності української державності.

За словами Максима Козицького, Львівщина стала першою областю в Україні, яка повністю очистилася від пам’ятників радянській окупаційній армії. В межах дії закону про декомунізацію на Львівщині перейменували понад 250 вулиць, а громади дали нові назви тисячам топонімів. Водночас вулиця Винниченка досі зберігає свою назву, хоча, на переконання очільника ОВА, це ім’я має неоднозначну історію.

Максим Козицький наголошує, що Володимир Винниченко:

був прихильником автономії України у складі Росії, а не повної незалежності;

критикував тих, хто підтримував ідею незалежної України, зокрема Миколу Міхновського, і мав розбіжності зі Симоном Петлюрою щодо питання самостійності;

був проти створення окремої української армії;

був переконаним прихильником комуністичних ідей і заснував у Відні українську комуністичну групу за кордоном;після окупації України більшовиками активно співпрацював з московською владою, перебуваючи за межами країни;

його літературна діяльність та заклики до українізації, підтримувані московською владою, не виправдовують шкоди, яку він завдав українській державності під час Перших Визвольних Змагань.

Топоніми як частина інформаційної безпеки держави

За словами Максима Козицького, топоніми — це не просто назви вулиць, а важливі ідеологічні маркери, на яких виховуються наші діти. Він підкреслює, що не можна допустити, аби у публічному просторі залишалися назви, які вшановують ворогів української державності та колаборантів.

Тож очільник Львівської ОВА закликає львів’ян долучитися до обговорення і пропонувати нову назву вулиці, яка б вшановувала особу або подію, що символізує українську державність, свободу та найвищі цінності для України і її народу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Львові випадково "перейменували" одну з найстаріших площ. Розгорівся скандал.