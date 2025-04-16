Біль не полишає мене — "митрополит УПЦ Онуфрій" рекламує чудодійний засіб від хвороби (фото)

Рецепт препарату нібито знайшли в печерах самої Лаври

Фейковими сторінками в соцмережах відомих лікарів, на кшталт Євгена Комаровського чи Бориса Тодурова, які начебто рекламують чудодійні ліки від усього на світі, вже давно нікого не здивуєш. Однак "Телеграф" знайшов "мамкіних маркетологів", які підійшли до справи особливо креативно і задіяли у своїй рекламі настоятеля УПЦ (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (Орест Березенко).

Так, у Facebook був створений клон сторінки Києво-Печерської лаври з ідентичним аватаром і навіть схожим описом. Втім, на відміну від справжньої сторінки, де публікується розклад богослужінь і новини УПЦ (МП), клон рекламує інший бізнес — чудодійний препарат від болю в суглобах.

Далі — більше. На сторінці-клоні вказано, що рецепт препарату знайшли не будь-де, а в печерах самої Лаври!

Справжня та фейкова сторінки

"Під час реставраційних робіт було відкрито прихований прохід, який вів до давнього поховання. У ніші склепу виявили останки церковного знахаря, а поруч — рукопис, що зберігався тут сотні років", — зазначається в одному з постів на сторінці-клоні.

В рукописі, звісно ж, і був рецепт чудодійного препарату, ще з тих часів, "коли медицина базувалася на Божій мудрості".

"Старовинний" рецепт, звісно ж, освятили в самій Лаврі, про що наявний відповідний (прости Господи) "сертифікат".

Просуває "метод пращурів" діпфейк відомого столичного пластичного хірурга Ростислава Валіхновського. Вибір саме такого амбасадора не випадковий, адже Валіхновський не тільки лікар, а ще й священник УПЦ (МП). Комбо!

Діпфейк Ростислава Валіхновського

Але "найсмачніше" у всій цій історії діпфейк митрополита Онуфрія, який начебто записав відеозвернення до вірян і рекламує чудодійний препарат.

Діпфейк митрополита Онуфрія

"У 60 років мені поставили діагноз остеоартрит і відтоді біль не полишав мене. Довгі роки я шукав зцілення, звертався до лікарів, масажистів і знахарів, але жоден з них не дав мені полегшення", — пожалівся діпфейк Онуфрія

Чудодійний препарат продається на зробленому нашвидкуруч сайті. Пенсіонерам знижки.