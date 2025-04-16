Весна в цей день порадує: якої погоди чекати українцям на Великдень

В Одесі буде найменш тепло

Великдень у 2025 році потішить українців приємною весняною погодою. На більшій частині країни очікується сонячне небо або мінлива хмарність, без істотних опадів. Водночас на заході очікуються дощі.

Про це йдеться на карті Укргідрометцентру. Отже, температурні показники будуть досить комфортними як вдень, так і вночі.

Згідно з прогнозом, вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +19…+23 градусів, а в нічний час — від +7 до +12°C. Атмосферні умови загалом сприятимуть святковим заходам на відкритому повітрі.

На заході України буде переважно ясно, хоча місцями спостерігатиметься хмарність. Лише в Ужгороді можливі опади протягом доби. Температура вдень досягатиме +20…+22°C, вночі – +9…+12°C. Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області охоплять дощі. Водночас погода буде дещо прохолоднішою — до +17…+20 та +20…+22 градусів вдень.

Північні, центральні та східні регіони зберігатимуть відносно ясну погоду з теплим повітрям — вдень очікується до 23 градусів вище нуля, а вночі — не нижче +8 градусів. На півдні країни теж буде тепло й мінливо хмарно, із денними температурами до +22°C та нічними — близько +9…+11°C. В Одесі буде найменш тепло: від 15 до 17 градусів вдень з позначкою "плюс", але без опадів.

Погода в столиці

У Києві прогнозується мінлива хмарність, без дощу. Вітер буде слабким — 1-3 м/с уночі та 3-5 м/с вдень. Температура коливатиметься від +11 градусів вночі до +23 вдень — це ідеальні умови для відвідування храмів і прогулянок містом.

Загалом, 20 квітня синоптики прогнозують весняну, сонячну й теплу погоду, що буде сприятливим для проведення Великодня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли негода в Києві може зіпсувати настрій. Спочатку в місті буде мокро та хмарно, але пізніше до столиці завітає тепле сонце.