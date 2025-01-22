Київ несподівано накриє негода. Коли чекати добових опадів

Упродовж середи-п'ятниці киянам варто готуватись до опадів, які йтимуть кожного дня

Середина тижня, 22-24 січня, прогнозується у Києві хмарною, мокрою та прохолодною. Опади у місті йтимуть щодня, але з різною інтенсивністю та тривалістю.

Температура в ці дні хоча і передбачається переважно "плюсовою", але іноді тримаються морози. Такий прогноз дали у Meteofor.

Середа, 22 січня, принесе у місто не тільки сильну хмарність, а й опади. Вночі розпочалась невелика мряка, яка вранці зміниться на сніжні зерна і вони йтимуть до кінця доби. Температура вдень виросте до +1 градусу, а вночі охолонула до -2 градусів. Найбільші пориви вітру відбулись на початку доби — помірні 7 м/с.

Наступного дня, 23 січня, небо буде сильно хмарним, а вночі та вдень передбачаються сніжні зерна. Денна температура підніметься до +1 градусу, а вночі зафіксується біля 0. Сила вітрів не перевищить слабких 5 м/с.

Останній день робочого тижня, 24 січня, також очікується хмарним та мокрим, адже у другій половині доби прогнозуються дощі. Показники на термометрах вдень виростуть до +2 градусів, а вночі опустяться до 0. Потужність вітрів в п'ятницю не перевищить легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє негода. Синоптики розповіли, де очікувати на несподівані дощі упродовж 23 січня.