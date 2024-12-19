В Україні почнуть карати за деякі жести та рухи тіла: що тепер вважається злочином

Поліція почне реагувати на такі випадки

У Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилася нова стаття 173-7 "Сексуальне домагання". Відповідний закон набрав чинності 19 грудня.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомила заступниця начальника відділу превентивних заходів Національної поліції Тетяна Іщенко. За її словами, документ стосується не тільки домашнього насильства.

"Він, як вже було зазначено, вводить адміністративну відповідальність за нові види правопорушень, яких не було раніше в Україні. Тобто, це доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173 зі значком 7, яка має назву "Сексуальне домагання", — зазначила вона.

За що тепер загрожує покарання

Іщенко наголосила, що ця нова стаття передбачає адміністративну відповідальність за вмисне вчинення проти особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, в тому числі з використанням електронних комунікацій. За її словами, мова йде про:

слова;

жести;

рухи тіла.

На думку Іщенко, нововведення є новим викликом для Національної поліції. Вона наголосила, що для ефективного впровадження нової норми Нацполіція розпочала серію тренінгів для поліцейських підрозділів та патрульної поліції.

Іщенко пояснила, що правоохоронців навчатимуть навичкам реагування на випадки сексуальних домагань, належного збору доказів та запобігання таким правопорушенням. За її словами, ц зміни дозволять правоохоронцям діяти чітко, професійно та забезпечити належний захист потерпілих осіб.

Нагадаємо, у Харкові 65-річна жінка систематично била свого чоловіка, лаялася та провокувала сімейні чвари. Протягом року її кілька разів притягували до відповідальності, та схоже, превентивні заходи не вплинули на поведінку зловмисниці.