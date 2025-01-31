Безкоштовна квартира здається в Києві, але є нюанс

Квартира розташована на третьому поверсі

Багато людей наразі орендують квартиру і, зазвичай, витрачають не це чимало грошей. Проте в Києві здають невелику квартиру безкоштовно, але за певної умови.

Про це йдеться на порталі з пошуку житла. Зазначається, що двокімнатна квартира здається біля метро Лук'янівська, вул.Якіра, 20а.

Житло здають безкоштовно чоловіку з жінкою чи другом, головне, аби могли зробити ремонт. На фото видно, що квартира частково має ремонт: замінені вікна, балкон та ванна. Але залишились косметичні нюанси: поклеїти шпалери, доробити підлогу і тощо.

До того ж житло не має меблів, тобто людина має заїжджати зі своїми. Квартира розташована на 3 поверсі у п'ятиповерховому будинку. Стан — після будівництва.

"Умови такі, оренду в обмін на ремонтні роботи, будматеріали для ремонту сплачується орендодавцем. Оренда — безкоштовна", — йдеться в оголошені.

Зауважимо, що вартість оренди на порталі вказана 1 тисячу грн, але це зроблено, аби система пропустила оголошення.

Також орендодавець наголошує, що орендатори мають вести здоровий спосіб життя, без шкідливих звичок. На порталі дві фотографії самої квартири, а інші — під'їзд, будинок та план самого житла.

Нагадаємо, в Одесі здають треш-квартиру за копійки, але з цікавим "бонусом". Орендатори мають зробити ремонт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі здають "вбиту" однушку, але за помірні гроші та з приємним бонусом.