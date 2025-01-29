"Вбиту" однушку здають у Дніпрі, але за помірні гроші та з приємним бонусом (фото)

Шпалер немає, квартира має голі стіни

У Дніпрі здають однокімнатну квартиру у жахливому стані за помірні гроші. Проте власники надають приємний бонус.

Про це йдеться в одному з оголошень на сайті купівлі-продажу. Там зазначили, що житло здають на житловому масиві "Сокіл" у Соборному районі міста Дніпра.

Квартира розташована на 2 поверсі девʼятиповерхівки. Вона має одну кімнату, а загальна площа становить 40 квадратних метрів з двома балконами.

На фото з оголошення помітно, що у квартирі немає шпалер, нормальної підлоги. Проте встановлені пластикові вікна.

На кухні лише стара газова плита, тумба, раковина, холодильник. Санвузол суміжний: є нова ванна, змішувачі, а також білий унітаз.

Її здають під ремонт, тому ціна вказана 4000 тисячі гривень на місяць. З цікавого, власник пропонує не платити за оренду 2-3 місяці, але сплачувати комунальні послуги.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі продають новеньку квартиру з незвичайним краєвидом із вікна. Порадували майбутніх покупців приємним бонусом.