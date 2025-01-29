"Вбиту" однушку здають у Дніпрі, але за помірні гроші та з приємним бонусом (фото)
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Шпалер немає, квартира має голі стіни
У Дніпрі здають однокімнатну квартиру у жахливому стані за помірні гроші. Проте власники надають приємний бонус.
Про це йдеться в одному з оголошень на сайті купівлі-продажу. Там зазначили, що житло здають на житловому масиві "Сокіл" у Соборному районі міста Дніпра.
Квартира розташована на 2 поверсі девʼятиповерхівки. Вона має одну кімнату, а загальна площа становить 40 квадратних метрів з двома балконами.
На фото з оголошення помітно, що у квартирі немає шпалер, нормальної підлоги. Проте встановлені пластикові вікна.
На кухні лише стара газова плита, тумба, раковина, холодильник. Санвузол суміжний: є нова ванна, змішувачі, а також білий унітаз.
Її здають під ремонт, тому ціна вказана 4000 тисячі гривень на місяць. З цікавого, власник пропонує не платити за оренду 2-3 місяці, але сплачувати комунальні послуги.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі продають новеньку квартиру з незвичайним краєвидом із вікна. Порадували майбутніх покупців приємним бонусом.