Її придбав російський військовий: як виглядає колишня квартира Тимошенко у центрі Дніпра
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Політикиня відсудила за конфісковане житло понад пів мільйона гривень
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виросла у скромній квартирі у Дніпрі. А вже під час політичної діяльності вона почала орендувати елітний особняк у Конча-Заспі. Також політикиня мала квартиру у самому центрі Дніпра.
"Телеграф" покаже, якою квартирою володіла Юлія Тимошенко у рідному Дніпрі.
Колишня квартира Тимошенко у Дніпрі
Юлія Тимошенко тривалий час володіла двокімнатною квартирою у Дніпрі, де жила і працювала до того, як переїхала до Києва. Житло має площу 50 квадратних метрів. Це типова "сталінка" — старий будинок, зведений у минулому столітті, за часів правління Йосипа Сталіна. Водночас нерухомість розташована у центрі міста — на проспекті Дмитра Яворницького, 26 (колишня назва — Карла Маркса).
У 2011 році Генеральна прокуратура України конфіскувала цю квартиру Тимошенко. Це сталося у період, коли політикиня отримала 7 років позбавлення волі через підписання газових угод з Росією у 2009 році. Відповідно до них, Україна мала купувати у Росії рекордні 52 мільярди кубометрів газу. Так, квартиру вилучили відповідно до вироку Печерського суду про відшкодування збитків НАК "Нафтогазу".
У 2012 році виконавча служба продала квартиру Тимошенко. Новим власником нерухомості став полковник запасу, росіянин Андрій Михайлович. Прізвище чоловік не повідомляв. У минулому він керував батальйоном повітряно-десантних військ у Росії.
Андрій Михайлович розповідав, що не знайомий з Юлією Тимошенко. Чоловік сказав, що йому сподобалась ціна житла, але не зазначив, скільки заплатив. За оцінками експертів, квартира могла обійтися новому власнику у 70 тисяч доларів. Цікаво, що навіть після продажу квартири, туди все одно приходили листи на прізвище Тимошенко.
У 2014 році Тимошенко відсудила понад пів мільйона гривень за конфісковану квартиру у Дніпрі. Це було рішення Печерського суду, яке ухвалив Сергій Вовк. Він запам'ятався тим, що засудив до чотирирічного ув'язнення на той час колишнього очільника МВС Юрія Луценка.
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