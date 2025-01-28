У Львові здають квартиру для кавалерів, які готові митися в тазу. Скільки коштує таке задоволення (фото)

Розташована квартира у Франківському районі міста

У Львові здають квартиру площею 12 квадратних метрів. Попри скромні габарити, орендарям вона обійдеться дорожче, ніж деяке житло з більшою площею під Києвом.

Відповідне оголошення з’явилось на сайті OLX. Розташована квартира у Франківському районі міста у відносно новому будинку (збудований у нульових). Це "кавалерка" (квартира-студія — тип квартири, основною відмінністю якого є відсутність внутрішніх перегородок між кухнею та житловими кімнатами чи кімнатою).

Загальна площа квартири складає 12 квадратних метрів. В ній відсутні туалет (він на вулиці), ванна та душ. Однак є умивальник та кухня (площею 2 квадратні метри). Здається житло разом із меблями.

Попри скромні габарити та відсутність санвузла всередині, в місяць орендарю вона коштуватиме 4 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля Ради здають квартиру за ненормальні гроші. Лакшері апартаменти розташовані на 5-му поверсі елітного ЖК.