Коштує копійки, але з "бонусом". В Одесі здають треш-квартиру (фото)

У квартирі частково є меблі, також є ванна кімната та кухня

В Одесі здають однокімнатну квартиру у жахливому стані за 2000 гривень. Однак, як і у випадку з Дніпром, власники надають орендарям приміщення приємний бонус.

Про це йдеться в одному з оголошень на сайті купівлі-продажу. Квартира розташована на Пересипу, на 6-му поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа приміщення складає 35 м². Площа кухні складає 8 м².

На фотографіях видно, що в квартирі немає нормальних підлог та шпалер, також там відсутні нормальні меблі. У ній є кухня та ванна кімната.

Також у квартирі є бойлер, газова плита, холодильник, балкон.

Її здають під ремонт, тож ціна вказана у 2000 гривень. Водночас можна зробити ремонт, але за рахунок оренди.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі продають нову квартиру з незвичайним видом із вікна. Втішили майбутніх покупців приємним бонусом.