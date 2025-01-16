У Києві анонсують продаж квартир у скандальному ЖК: активісти виступили із заявою

Покупці ризикують залишитися з "паперовими" квартирами, які не матимуть офіційного статусу житлових

На Осокорках у Дарницькому районі столиці анонсують будівництво нового елітного ЖК "H2O" від скандального забудовника Stolitsa Group. Однак це житло буде розташовуватися на території з унікальним ландшафтом та червонокнижними тваринами, яких хочуть просто знищити.

Київські активісти давно б’ють на сполох з приводу забудови Осокорків і застерігають потенційних інвесторів від купівлі квартир у цьому ЖК. В якості аргументів вони наводять ряд тез.

Що відомо про ЖК "H2O"

Будівельна компанія "Столиця груп" анонсувала про старт продажів квартир у новому елітному житловому комплексі "H2O" або "Аж два озера" на Осокорках. Людям обіцяють унікальну територію, яка буде відокремлена від міської метушні двома озерами, чисте повітря та ексклюзивний доступ до "Еко-парку Осокорки".

Забудовники зазначають, що квартири в ЖК будуть винятково преміум-класу, а сам комплекс зможе похвалитися найдовшою береговою лінією в столиці.

Про що попереджають активісти

При цьому столичні активісти застерігають потенційних інвесторів від купівлі квартир у цьому "мутному" ЖК. Насамперед це пов'язано з тим, що земля перебуває в оренді в компанії-банкрута і це створює невизначеність для забудовника і покупців, адже будь-які майнові операції можуть бути оскаржені.

Також компанія "Контактбудсервіс", яка володіє землями, які використовує Stolitsa Group, має багатомільйонні борги перед містом.

"Цей факт уже став підставою для розірвання договорів оренди між містом і забудовником. Влітку 2024 року Верховний Суд України ухвалив рішення про розірвання одного з договорів оренди. Щодо другої ділянки справа перебуває в суді, а решту 3 ділянок може спіткати така сама доля, що ставить під сумнів законність забудови ЖК H2O", — зазначають активісти.

Крім цього існує реальний ризик повної заборони введення в експлуатацію цього ЖК через численні порушення.

"Stolitsa Group вже продемонструвала своє справжнє ставлення до інвесторів попереднього проєкту – ЖК "Патріотика на озерах". Люди, які вкладали свої кошти у будівництво на цій же ділянці, залишилися ні з чим, адже забудовник без жодних вагань знищив попередні фундаменти. Це викликає логічне питання: хто насправді буде вважатися власником квартир у ЖК H2O – інвестори "Патріотики на озерах" чи нові покупці? Таке ставлення до попередніх вкладників лише посилює ризики для тих, хто планує інвестувати у новий проєкт", — резюмують активісти.

Потенційним інвесторам слід бути обережними та ретельно оцінювати ризики. Скандальна репутація цього об’єкта, порушення норм забудови та фінансова нестабільність компанії, залученої до проекту, можуть перетворити вкладення у ЖК H2O на гучний "пшик".

Що відомо про скандальну забудову Stolitsa Group на Осокорках

Як повідомляв "Телеграф", п’ять земельних ділянок загальним розміром 176 га 15 років перебували в оренді підконтрольній "Аркаді" компанії "Контактбудсервіс". З 2020 року ці ділянки повернулися до комунальної власності.

На території згаданих земельних ділянок створено два ландшафтні заказники місцевого значення: "Озеро Тягле" та "Осокорківські луки".

Забудувати зелену зону на Осокорках намагається компанія Владислави Молчанова Stolitsa Group. В обмін на передачу прав на земельну ділянку та сприяння процесу будівництва Stolitsa Group обіцяє добудувати розташований поруч житловий комплекс "Патріотика" та ЖК "Еврика" на Теремках, які не зміг закінчити старий забудовник — банк "Аркада".

При цьому важливо розуміти, що на Осокорках у Дарницькому районі столиці збереглася унікальна і дуже делікатна екосистема водно-болотних угідь, загальною площею близько 550 га, з трьома озерами — Небреж, Мартишев і Тягле, між якими і навколо яких розташовані менші водойми. луки та лісові насадження.

Все це заселено різноманітністю рослин і тварин, серед яких є представники Червоної книги, і підпадає під дію низки міжнародних конвенцій — Рамсарської (про водно-болотні угіддя), Боннської (про збереження мігруючих видів), Бернської (про охорону дикої флори та фауни та природних) середовищ проживання) і т.д.

Проте окремі ділянки поблизу озера Небреж уже почали забудовувати: намили гори піску та збудували на одній із них бетонні споруди. Тобто, як мінімум, ця частина унікального ландшафту може бути втрачена.

Про те як із забудовниками зі Stolitsa Group пов’язаний мер Києва Віталій Кличко, хто прагне знищити унікальний ланшафт Осокорков і намагається у фінансовому плані "вичавити" максимум з цієї забудови читайте у великому матеріалі "Телеграфа " у Кличка готуються забудувати цілісну екологічну систему на Осокорках