Дома из воздуха. На столичную землю положила глаз фирма с сомнительной репутацией

По одному адресу частная фирма зарегистрировала несколько несуществующих построек

На основе фиктивных документов фирма – фигурант уголовного дела о незаконной деятельности, связанной с азартными играми – может претендовать на землю в Шевченковском районе столицы. Внимание к сомнительной истории с регистрацией несуществующих построек привлекли представители общественности.

"Телеграф" узнал, о каком участке идет речь, и есть ли угроза, что он отойдет владельцу недвижимости по классической "туалетной схеме".

Вместо одного нежилого здания "нарисовали" несколько

В центре очередного скандала оказалась территория, расположенная в Шевченковском районе Киева по адресу улица Даниила Щербаковского (Щербакова), 2-А. Неподалеку – станция метро "Нивки", а совсем рядом озеро Сырец. "Раньше там были обычные МАФы, зонтики, навесы… Отныне там просто бетонная площадка, прямо над озером, которая осталась от демонтированных сооружений: берег озера обрушивается, благоустройство территории неудовлетворительное, место аварийное и опасное для пешеходов, коммунальные службы почему-то не реагируют, предписаний не выносят", — так описал фактическую ситуацию на участке председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

Заброшенная и откровенно опасная территория возле станции метрополитена

Но по данным Государственного реестра вещественных прав по данному адресу находится "оконченный строительством объект" общей площадью 389,6 кв. метра. В описании указано, что речь идет о семи нежилых домах разной площади, право собственности на которые было зарегистрировано 9 марта 2024 года на ООО "Нивки Строй". Уже 27 марта того же года компания продала часть этих объектов площадью 148,3 кв. метры "ООО Нивки Будтрейд".

В марте 2024 года по одному адресу зарегистрировано несколько нежилых зданий

По данным сервиса Опендатабот, ООО "Нивки Строй" зарегистрировано в сентябре 2019 года, его уставный капитал составляет 9,1 млн. гривен. Владельцами указаны четыре человека – Андрей Посохов, Роман Блюмин (он же является директором фирмы), Дмитрий Верещинский и Владимир Видоменко. Первые трое имеют долю в 30%, а последний – 10. Основным видом деятельности значится "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". При этом у фирмы нет работников, а в разделе "финансовые показатели", по крайней мере, за 2023 год, стоит прочерк.

По договору купли-продажи часть площади несуществующих зданий отошла "Нивки-Стройтрейд"

В открытом доступе отсутствуют упоминания об активности "Нивки Строй" по специализации, зато есть судебное определение Печерского районного суда города Киева, датированное еще 2 декабря 2022 года. В ней говорится об уголовном производстве, которое было открыто "по факту незаконной организации и функционирования заведений с целью предоставления доступа к азартным играм". Очевидно, что эта структура имела "крышу" среди правоохранителей, ведь отмечается, что были зафиксированы "факты получения неправомерной выгоды работниками Национальной полиции Украины за непринятие предусмотренных законодательством мер и сокрытие выявленной им незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр".

При этом такой незаконный бизнес существовал не только в Киеве, но и в Одессе и в Запорожье. В столице под него было приспособлено "нежилое помещение (без указания адреса – Авт. ), что в разных долях принадлежит ООО "Нивки Строй". Поэтому ДБР получило разрешение на проведение обыска на этом объекте, но позволил ли он собрать необходимые доказательства, и чем завершилось дело, пока неизвестно.

Часть зданий у "Нивки Строй" приобрело "Нивки Будтрейд"

У ООО "Нивки Будтрейд" адрес регистрации такой же, как и в "Нивки Строй" — ул. Даниила Щербаковского, 2-А. По данным Опендабота, фирма зарегистрирована только 18 января 2024 года – то есть за два месяца до приобретения части вымышленных нежилых построек. Среди учредителей Владимир Видоменко (входит в число владельцев "Нивки Строй") и Виктор Калюжный, выполняющий функции директора. Уставный капитал компании – 1 млн. гривен, но упоминания о финансовой активности в открытых источниках отсутствуют.

Геннадий Кривошея предполагает, что фиктивные документы по регистрации имущества, не существующего в природе, это очередная "туалетная схема", которая позволит двум фирмам претендовать на землю.

Участок не сформировали и не зарегистрировали

Чтобы разобраться с ситуации вокруг территории на Нивках, "Телеграф" обратился с запросом в Киевскую городскую государственную администрацию. И вот что ответили чиновники. Во-первых, еще в конце 2019 года ООО "Нивки Строй" регистрировало в электронном кабинете в сфере градостроительной деятельности "сообщение о начале выполнения строительных работ, что по классу последствий (ответственности) принадлежит к объектам с незначительными последствиями (ССИ) "Реконструкция нежилого дома на улице Щербаковского Данила (Щербакова), 2-А, литера И". Его площадь, по данным Госреестра вещественных прав, имеет площадь 161,5 кв. м. И, кажется, это единственное реальное здание, которое существует по этому адресу, по крайней мере по нему в поиске "выдает" на карте кондитерский магазин. В Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отметили, что никаких документов от "Нивки Строй" к нему не поступало, ведь регистрация в электронном кабинете проходила автоматически и это дает право на выполнение подготовительных и строительных работ. Но проводились ли они тогда фактически неизвестно.

В 2019 году ООО "Нивки Строй" имели планы по реконструкции здания

Во-вторых, на февраль 2025 года Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлял ни ООО "Нивки Строй", ни ООО "Нивки Будтрейд" градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по улице Даниила Щербаковского, 2-А. Также Департамент территориального контроля города Киева не выдавал этим двум фирмам контрольные карточки в нарушение благоустройства и его восстановления (это документ, который только фиксирует факт проведения строительных, ремонтных и других работ, а не дает на них разрешение – Авт. )

Градостроительные условия и ограничения фирмы тоже не получали

В-третьих, в неопределенном статусе находится и земельный участок по этому адресу. В Департаменте земельных ресурсов КГГА сообщили: ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства под торговый комплекс поступало еще в 2004 году от ЧП "Промышленно-коммерческая фирма "КЕЙТ" (на данный момент находится в статусе ликвидации). И он был предоставлен на площадь 0,104 га. "По представлению Департамента решений о передаче любым юридическим или физическим лицам земельного участка по улице Щербаковского, 2-А в Шевченковском районе города Киева в собственность или пользование (аренду) Киевский городской совет не принимал. Сведения о формировании и регистрации запрашиваемого земельного участка в Государственном земельном кадастре отсутствуют в Департаменте", – сообщили в Департаменте земельных ресурсов.

Формирование и регистрация земельного участка по улице Щербаковского Даниила, 2-А не состоялось

Таким образом, похоже, что либо из-за внимания общественности, либо по другим причинам, фирма, зарегистрировавшая на себя недвижимость на Нивках, пока не предпринимала шагов для завладения землей.

Тогда логично возникает другой вопрос, планируют ли власти города наводить порядок на территории, у которой нет пока другого хозяина кроме громады. Ведь здесь временные сооружения убрали прошлой осенью и обещали провести аукционы на право торговли в МАФах, установленных там, где они не будут мешать движению пешеходов, а также обустроить зеленые зоны, отремонтировать дорожки и подходы к остановкам общественного транспорта. По крайней мере, об этом со ссылкой на директора Департамента территориального контроля города Киева Михаила Будилова сообщали медиа.

Переносить киоски в этом районе (а конкретно по адресам ул. Берестейская, 86-88/2, улица Данила Щербаковского, 1 и 2) решили, чтобы убрать "препятствия на пути эвакуации и следования пассажиров к станции метрополитена "Нивки". На этом настаивал Совет обороны Киева еще с середины 2022 года, но соответствующая комиссия рассмотрела его только в октябре 2024 года и еще через месяц после этого реализовала. В общей сложности было демонтировано 44 временных сооружения общей площадью 755,02 кв. м, чиновники предложили схему их перемещения и передали на рассмотрение Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

В свою очередь Департамент терконтроля города Киева территорию возле станции метро "Нивки" обследовал и вынес предписания об устранении нарушений Правил благоустройства. Это зона ответственности двух коммунальных предприятий, которые должны были привести в порядок тротуар и позаботиться об озеленении. Но сроки выполнения таких работ в подразделении госадминистрации не знают.

Пока на предписания об устранении нарушений Правил благоустройства реакции нет

Чтобы окончательно убедиться, что очередную "туалетную схему" на столичных Нивках не реализуют, представители общественного совета при КГГА настаивают на отмене незаконной регистрации имущества. А "Телеграф" и дальше будет следить за ситуацией.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи одного из фигурантов громкого дела о земельных махинациях в столице. А именно заместителя главы КГГА Петра Оленича, внесшего залог в размере 15 млн. гривен.