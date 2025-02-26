Больше, чем до начала полномасштабной войны: сколько на самом деле людей живет в Киеве

Киевлян стало больше? Как на самом деле считают население столицы без переписи.

Население Киева составляет около 3,7 млн человек. Такие оценки производятся на основе подсчета количества мобильных телефонов в столице.

Об этом в эфире "Киевского времени" сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

По официальным данным Госстата, в 2022 году в Киеве проживало около 2,95 млн человек. Однако после начала полномасштабной войны ситуация кардинально изменилась: часть жителей уехала, а в столицу переехали большое количество переселенцев. Отсутствие актуальной переписи населения усложняет точные подсчеты, поэтому используются альтернативные методы.

Как отметил депутат Киевсовета Леонид Емец, количество жителей можно оценивать не только по мобильным телефонам, но и по другим показателям:

Данные о пользовании общественным транспортом

Количество зарегистрированных автомобилей

Потребление электроэнергии и воды

Такие методы позволяют получить более реалистичную картину численности населения Киева, которая может превышать официальные данные.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 26 февраля, был обнародован полный текст "Соглашения о ископаемых" между Украиной и США. Оно предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны. А также некоторые пункты, предусматривающие гарантию безопасности.