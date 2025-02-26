Мітинг біля посольства США у Києві: чому протестують люди (відео)

Люди закликають не довіряти президенту США

Біля посольства Сполучених Штатів Америки у Києві відбувається акція протесту проти висловлювань та позиції Дональда Трампа щодо України. Учасники пікету звинувачують президента штатів у просуванні інтересів Росії та вбачають у його риториці загрозу для українського суверенітету.

На місці побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Мітингувальники розповіли, що не підтримують Трампа, адже він "впроваджує інтереси РФ" та нібито сприймає Україну чи то як колонію, чи то як резервацію.

Також люди звернулися до президента Володимира Зеленського, закликаючи його не довіряти Дональду Трампу.

Зазначимо, що мітинг відбувається на тлі активізації дискусій щодо можливих мирних переговорів між Україною та РФ. Останнім часом низка західних політиків і аналітиків припускають можливість пошуку дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту. Водночас в Україні такі розмови сприймають із насторогою, побоюючись, що компроміси можуть піти за рахунок її територіальних інтересів.

Нагадуємо, що мітингувальники вийшли не вперше. 20 лютого у Києві люди вийшли на протест під посольство США в Україні. Це сталося на тлі потепління відносин між США та Росією.

Люди стояли під посольством з американськими та українськими прапорами. За порядком слідкували співробітники поліції.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть США постачати Україні військову допомогу й далі. Трамп додав, що переговори щодо забезпечення гарантій безпеки для України все ще тривають.