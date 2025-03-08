В Киеве жалуются на загрязненный воздух: что происходит

Ситуация с воздухом в столице не выглядит здоровой

В Киеве ухудшилось качество воздуха. Индекс качества воздуха (AQI) в некоторых районах столицы заметно ухудшился.

Об этом говорит ряд профильных сервисов для проверки показателей загрязнения частицами PM2.5. В их числе SaveEcoBot, IQair и Waqi.

На картах ниже видно, что в основном загрязнение наблюдается на левом берегу и в Броварах. Но некоторые карты показывают, что подобное можно наблюдать также на западе и юго-западе столицы.

Как известно, частицы PM2.5 это любые твердые объекты, диаметр которых составляет менее 2,5 микрометра. Они легко попадают в дыхательные пути, что как минимум чревато дискомфортом.

Стоит отметить, что эта классификация не говорит о том, частицы чего находятся в воздухе. То есть это может быть обычная пыль, пыльца растений или частицы, содержащиеся в выхлопных газах.

Кроме того, традиционно с приходом весны и теплой погоды, жители частного сектора и сел проводят уборку дворов и сжигают мусор. Хотя это обычно стараются пресекать сотрудники полиции, но привычка никуда не делась. К слову, на это обратили внимание и пользователи сети.

Кроме того, большое влияние на чистоту воздуха оказывает количество транспортных средств. Для Киева загрязнение воздуха из-за большого количества автомобилей новшеством не является.

Концентрация PM2.5 в подобных концентрациях, как сейчас наблюдаются в столице, считается нездоровым уровнем. Обычно в таких случаях рекомендуют закрыть окна и увлажнить воздух в комнате.

Как сообщалось ранее, 8 марта загрязнение воздуха наблюдалось также в Ивано-Франковске, Белой Церкви, Днепре и Черкассах.