Із зими відразу в літо: коли в Києві ще більше потеплішає

Упродовж понеділка-середи столицю України тішитиме сприятлива погода, але іноді вируватимуть вітри та крапатиме дощ

Цей тиждень розпочнеться в Києві з мінливої хмарності та високої денної температури. Однак сприятливу погоду може зіпсувати вітер, швидкість якого буде від 8 до 11 м/с.

Крім поривів вітру, у місті також прогнозуються місцями невеликі опади, зокрема у першій половині середи. Такий прогноз дали у Meteofor.

Понеділок, 10 березня, обіцяє бути мінливо хмарним та теплим. Повітря вдень прогріється до +17 градусів, а вночі охолонуло до +5 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вдень — свіжі 9 м/с.

Вівторок, 11 березня, увірветься у місто з ще більшим потеплінням, хоча іноді на небі плаватимуть хмари. Показники на термометрах у денний час сягнуть +20 градусів, а вночі буде значно холодніше — +6 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці-вдень — свіжі-сильні 8-11 м/с.

А от у середу, 12 березня, а саме у першій її половині, варто очікувати на невеликий дощ. Однак в обід він завершиться. Ввечері буде ясне небо. Денна температура виросте до +18 градусів, а нічна — до +9 градусів. Найбільш вітряно буде вранці та вдень, коли сила вітру сягне свіжих-сильних 9-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аномально тепла погода протримається в Україні недовго. Синоптики дали прогноз, коли прийдуть холод та заморозки.