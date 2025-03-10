Из зимы сразу в лето: когда в Киеве еще больше потеплеет

В течении понедельника-среды столицу Украины будет радовать благоприятная погода, но иногда будут бушевать ветры и капать дождь

Эта неделя начнется в Киеве с переменной облачности и высокой дневной температуры. Однако благоприятную погоду может испортить ветер, скорость которого будет от 8 до 11 м/с.

Кроме порывов ветра, в городе также прогнозируются местами небольшие осадки, в частности в первой половине среды. Такой прогноз дали в Meteofor.

Понедельник, 10 марта, обещает быть облачным и теплым. Воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью охладел до +5 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются днем – свежие 9 м/с.

Вторник, 11 марта, ворвется в город с еще большим потеплением, хотя иногда на небе будут плавать облака. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +20 градусов, а ночью будет гораздо холоднее — +6 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются утром-днем – свежие-сильные 8-11 м/с.

А вот в среду, 12 марта, а именно в первой ее половине, стоит ожидать небольшой дождь. Однако в обед он завершится. Вечером будет ясное небо. Дневная температура вырастет до +18 градусов, а ночная – до +9 градусов. Наиболее ветрено будет утром и днем, когда сила ветра достигнет свежих-сильных 9-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аномально теплая погода продержится в Украине недолго. Синоптики дали прогноз, когда придет холод и заморозки.