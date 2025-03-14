Весняна примха: у Києві потепління зміниться дощами, снігом та похолоданням

Температура у столиці України опуститься зі +14 до 0 градусів

В кінці тижня погода у Києві зіпсується — увірветься суцільна хмарність, йтимуть ще більш інтенсивні дощі та очікується похолодання до 0 градусів. Водночас сильні вітри прогнозуються у п'ятницю та суботу.

Потішитись сонцем та найбільшим теплом можливо буде лише в п'ятницю, коли вдень передбачається ясне небо та до +14 градусів. Такий прогноз дали у Meteofor.

Упродовж п'ятниці, 14 березня, триматиметься переважно ясне небо. Денна температура виросте до +14 градусів, а вночі вона зафіксувалась біля +11 градусів. Найвітряніше буде вранці та вдень, коли вируватимуть свіжі-сильні вітри 8-12 м/с.

У суботу, 15 березня, буде суцільна хмарність. Дрібні дощі йтимуть вночі та вдень, але вже ввечері їх інтенсивність збільшиться і до них приєднається сніг. Температура у денний час зафіксується біля +4 градусів, а вночі — +9 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — свіжі 9 м/с.

У неділю, 17 березня, хмарність також не відступить. У першій половині доби очікуються помірні дощ зі снігом. Показники на термометрах у денний час покажуть +3 градуси, а у нічний — +2 градуси. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам України не пощастить з погодою найближчими днями.