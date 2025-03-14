Весенняя прихоть: в Киеве потепление сменится дождями, снегом и похолоданием

Температура в столице Украины опустится с +14 до 0 градусов

В конце недели погода в Киеве испортится — ворвется сплошная облачность, будут идти еще более интенсивные дожди и ожидается похолодание до 0 градусов. В то же время сильные ветры прогнозируются в пятницу и субботу.

Порадоваться солнцем и наибольшим теплом возможно будет только в пятницу, когда днем предполагается ясное небо и до +14 градусов. Такой прогноз дали в Meteofor.

В течение пятницы, 14 марта, будет держаться преимущественно ясное небо. Дневная температура вырастет до +14 градусов, а ночью она зафиксировалась около +11 градусов. Ветрено будет утром и днем, когда будут бушевать свежие-сильные ветры 8-12 м/с.

В субботу, 15 марта, будет сплошная облачность. Мелкие дожди будут идти ночью и днем, но уже вечером их интенсивность увеличится и к ним присоединится снег. Температура в дневное время зафиксируется около +4 градусов, а ночью — +9 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются утром-вечером – свежие 9 м/с.

В воскресенье, 17 марта, облачность также не отступит. В первой половине суток ожидаются умеренные дождь со снегом. Показатели на термометрах в дневное время покажут +3 градуса, а в ночное — +2 градуса. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины не повезет с погодой в ближайшие дни.