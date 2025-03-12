Україну після спеки накриє дощами з грозами, названа дата похолодання (карта)

Синоптикиня показала карту вітрів

Погода в Україні на цьому тижні дещо зміниться — прийде циклон із Європи, який принесе грози й дощі. Хоча температура знизиться, люди все ж "відчуватимуть квітень".

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, на Польщу сунеться циклон.

Через це до України прийдуть атмосферні фронти з дощами. Вони можуть супроводжуватися грозами.

Погода в Україні 13 березня

13 березня негода може охопити західну частину країни, подекуди в центрі та на півночі. На Харківщині можливі опади вночі, у решті областей буде сухо.

Отже, у четвер, 13 березня прогнозують сильний вітер, що йде з південних напрямків. Місцями будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"На крайньому сході вітер буде стриманішим, хіба що помірний", — зазначила фахівчиня.

За словами Діденко, температура повітря "щодня ставить рекорди". Так, 13 числа в Україні протягом дня очікується від +15 до +22 градусів тепла. Попри прохолодний вітер надворі все ж відчуватиметься квітень.

Карта вітрів в Україні. Фото - Наталка Діденко

Погода у Києві 13 березня

13 березня в Києві прогнозують вітряну погоду із періодичними штормовими поривами південного вітру до 15-20 метрів за секунду.

"Тепла погода триватиме, вдень завтра буде до +18 градусів. Дощ у столиці в четвер більш ймовірний у другій половині дня або ввечері", — сказала Наталка Діденко.

У Києві температура повітря помітно знизиться з суботи, 15 березня. Фахівчиня ще раз наголосила, що 13 березня можливі грози.

Коли похолодання

Діденко також додала, що 15 та 16 березня холодна повітряна маса зайде в країну, тож позначка термометра суттєво знизиться. У південні та східні регіони похолодання прийде 16-17 березня.

Раніше "Телеграф" писав, що цього тижня в Україні очікується активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи, що спричинить зміни в погоді. Фахівці прогнозують "жовтий" рівень небезпеки через вітер.