У мережі з'явилося відео стримів з "шахедів" під час атаки на Кропивницький

Ворог знімав із дронів свій наліт на місто

У мережі з’явилося відео, на якому росіяни показують нібито стрим з ударних безпілотників під час нічної атаки на Кропивницький. Внаслідок нальоту постраждали 10 людей.

Згадані кадри на своєму Telegram-каналі розмістив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Окупанти публікують нібито стрими з "шахедів" під час нічної атаки на Кропивницький", — написав він.

На кадрах видно панораму нічного міста у вогнях, роботу протиповітряної оборони та багатоквартирний будинок, що наближається до камери, який, можливо, і постраждав внаслідок атаки дронів.

Нагадаємо, вибухи в Кропивницькому пролунали в ніч проти четверга, 20 березня, — місто пережило масштабну атаку безпілотниками. Постраждали люди, зруйновано цивільну інфраструктуру.

До 8-ї ранку кількість травмованих зросла до 10 осіб. Серед постраждалих від масованої атаки РФ на Кропивницький – четверо дітей.

Також повідомлялося, що під вогнем були переважно житлові мікрорайони, "Укрзалізниця" змінила рух деяких поїздів через пошкодження колії.