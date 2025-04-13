Трагічний кінець довгої боротьби: померла директорка Музею історії Києва Діана Попова

Попова очолила Музей після початку повномасштабного вторгнення Росії

З життя пішла генеральний директор Музею історії міста Києва Діана Попова. Їй назавжди залишиться 47 років.

Про трагедію повідомив чоловік Попової на її сторінці у Facebook. Зазначається, що жінка тривалий час виборювала своє життя.

"Привіт усім. Пишу руками чоловіка. Так вийшло, що мій життєвий шлях на Землі скінчився. Я боролася як могла, але всесвіт сказала достатньо. Тримаючи за руки свого чоловіка я пішла під час Песах (мабуть мої єврейські коріння на 25% зіграли тут головну роль). був у моєму житті. Люблю всіх вас.

Тим часом на офіційній сторінці музею у Facebook висловили свої співчуття та зазначили, що Попова очолила Музей після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Вона гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала в Музей всю свою нестримну енергію, залучала підтримку партнерів, надихала й гуртувала команду, прагнула, щоб музейні проєкти були яскравими та пам’ятними! Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким. Ідеї та цінності, завжди", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Діану Попову

Народилася 16 липня 1977 року у Львові в родині фізика-ядерника.

1999 року закінчила Національну академію управління, факультет фінансів, за спеціальністю "Магістр з фінансового менеджменту". У 2001 році стала магістринею міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка, Інституту міжнародних відносин.

2009 року стала аспіранткою Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України.

Також у 2013 році закінчила навчання в Аспен Інститут Київ "Відповідальне лідерство" та у Leadership Academy for Development.

У 2018 році закінчила Українську школу політичних студій та Академію лідерства.

Яна Попова також була студенткою програми President MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS).

У період з 1993 по 1998 рік працювала на посаді менеджерки на промисловому підприємстві "Галичина".

З жовтня 1999 до серпня 2001 року Попова була адміністраторкою ресторану "Дежавю", а незабаром стала заступницею директора цього закладу, а згодом — арт-директоркою.

Діана Попова. Фото: https://www.facebook.com/diana.popova.104

З вересня 2001 до липня 2003 року – виконавча директорка ТОВ "Магнат М".

З серпня 2003 по березень 2005 року – голова правління ЗАТ "Едванс" (с. Чубинське Київської області), яке займалося ресторанним бізнесом та наданням послуг мобільного харчування.

З березня 2005 по липень 2014 — директорка ТОВ "Едванс М".

У 2003 році також стала співзасновницею (50%) та бенефіціарною власницею ТОВ "Міжнародне інтелектуальне агентство".

2014 року була помічницею-консультанткою народного депутата України Павла Рябкіна.

Із серпня по жовтень 2014 року була першою заступницею директора Департаменту культури КМДА, а з 28 жовтня 2014 р. призначено директоркою Департаменту культури виконавчого органу КМДА.

3 вересня 2022 року призначена генеральною директоркою Музею історії міста Києва.

Діана Попова. Фото: https://www.facebook.com/diana.popova.104

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська вчена, одна з першовідкривачів всесвітньо відомої комети Світлана Герасименко померла у віці 80 років.