Трагический конец долгой борьбы: умерла директор Музея истории Киева Диана Попова

Попова возглавила Музей после начала полномасштабного вторжения России

Из жизни ушла генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова. Ей навсегда останется 47 лет.

О трагедии сообщил супруг Поповой на ее странице в Facebook. Отмечается, что женщина длительное время боролась за свою жизнь.

"Привет всем. Пишу руками мужа. Так получилось, что мой жизненный путь на Земле кончился. Я боролась как могла, но вселенная сказала достаточно. Держа за руки своего мужа я ушла во время Песах( видимо мои еврейские корни на 25% сыграли здесь главную роль). Извините, если кого-то обидела, не держите зла на меня. Я благодарна всем, кто был в моей жизни. Люблю всех вас. Надеюсь быть ангелом хранителем для своих близких", — говорится в посте.

Тем временем на официальной странице музея в Facebook выразили свои соболезнования и отметили, что Попова возглавила Музей после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Она достойно принимала вызовы этих трудных времен, вкладывала в Музей всю свою безудержную энергию, привлекала поддержку партнеров, вдохновляла и сплачивала команду, стремилась, чтобы музейные проекты были яркими и памятными! Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Идеи и ценности, заложенные Дианой в работу, будут жить в стенах Музея всегда", — говорится в сообщении.

Что известно о Диане Поповой

Родилась 16 июля 1977 года во Львове в семье физика-ядерщика.

В 1999 году окончила Национальную академию управления, факультет финансов, по специальности "Магистр по финансовому менеджменту". В 2001 году стала магистром международного права Киевского национального университета имени Шевченко, Института международных отношений.

В 2009 году стала аспирантом Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины.

Также в 2013 году закончила обучение в Аспен Институт Киев "Ответственное лидерство" и в Leadership Academy for Development.

В 2018 году окончила Украинскую школу политических студий и Академию лидерства.

Яна Попова также была студенткой программы President MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS).

В период с 1993 по1998 год работала в должности менеджера на промышленном предприятии "Галичина".

С октября 1999 по август 2001 года Попова была администратором ресторана "Дежавю", а вскоре стала заместителем директора этого заведения, а впоследствии — арт-директором.

Диана Попова. Фото: https://www.facebook.com/diana.popova.104

С сентября 2001 по июль 2003 года – исполнительный директор ООО "Магнат М".

С августа 2003 по март 2005 года — председатель правления ЗАО "Эдванс" (с. Чубинское Киевской области), которое занималось ресторанным бизнесом и предоставлением услуг мобильного питания.

С марта 2005 по июль 2014 года — директор ООО "Эдванс М".

В 2003 году также стала соучредителем (50%) и бенефициарным владельцем ООО "Международное интеллектуальное агентство".

В 2014 году была помощником-консультантом народного депутата Украины Павла Рябкина.

С августа по октябрь 2014 г. была первым заместителем директора Департамента культуры КГГА, а с 28 октября 2014 г. назначена директором Департамента культуры исполнительного органа КГГА.

3 сентября 2022 года назначен генеральным директором Музея истории города Киева.

Диана Попова. Фото: https://www.facebook.com/diana.popova.104

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская ученая, одна из первооткрывателей всемирно известной кометы Светлана Герасименко умерла в возрасте 80 лет.