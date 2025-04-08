Померла українська вчена, одна з першовідкривачів всесвітньо відомої комети

Пішла з життя астрофізик, чиє відкриття змінило космічну науку

На 80-му році життя померла відома українська та таджицька вчена Світлана Герасименко. Разом із Климом Чурюмовим вона відкрила комету, яка стала знаменитою на весь світ.

Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив інститут астрофізики Національної академії наук Таджикистану (НАНТ) у соцмережах. "Звістка про смерть Світлани Іванівни стала важким ударом для наукової спільноти Таджикистану", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вчену

Світлана Герасименко народилася у Баришівці під Києвом у родині вчителів. Після закінчення Київського національного університету вона вступила до аспірантури з астрономії.

Доленосне відкриття відбулося у 1969 році, коли Герасименко разом із Чурюмовим працювали в Алма-Атинській обсерваторії. Досліджуючи зовсім іншу комету, вони випадково виявили на одній із фотопластин нове небесне тіло, яке згодом отримало назву 67P/Чурюмова-Герасименко.

Світова слава прийшла до вчених у 2003 році, коли їхню комету обрали ціллю для місії космічного апарату Rosetta. У 2004 році обидва першовідкривачі були почесними гостями на запуску цього апарату у Французькій Гвіані.

На честь Світлани Герасименко також названо астероїд, відкритий у 1982 році українським астрономом Миколою Черних. У 2017 році вчена отримала державну премію Республіки Таджикистан за свої наукові досягнення.

З 1973 року Світлана Герасименко працювала в Інституті астрофізики Таджикистану, де й залишилася до кінця свого життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пішов з життя видатний вчений, який будував Київську ГЕС. Він мав багато державних, професійних та міжнародних нагород.