"Про це мріють мешканці Троєщини": Кличко прозвітував про Подільський міст

Відкриття мосту дозволить розвантажити інші шляхопроводи Києві і зменшити затори

Подільсько-Воскресенський міст у Києві буде повністю відкрито до початку листопада. Наразі там продовжуються ремонтні роботи, а через міст, який будується вже понад 20 років, проїзд дозволений лише для екстрених служб, спецтранспорту і одного автобуса.

Про це в етері "Київ 24" заявив мер міста Віталій Кличко. Він також розповів, які саме роботи виконані станом на четвер, 17 жовтня.

"Виконані роботи з будівництва ділянки до дороги від вулиці Петра Вишгороди до розворотного кінця трамваю. Також зараз роботи тривають під залізницею 90-метрового тунелю. Там зараз залізобетонні палі встановлюють… До кінця жовтня чи початку листопада ми плануємо вже запустити весь транспорт по даному мосту", — мовив Кличко.

За словами міського голови, відкриття мосту дозволить розвантажити інші шляхопроводи Києві і зменшити затори.

"Кожен, хто поїде, зможе подивитись, наскільки це великий об’єкт. Це не тільки ця арка через Дніпро, він достатньо великий і з цим пов’язані ці терміни", — мовив Кличко.

Крім того, як зауважив мер столиці, у "тілі мосту" вже побудовані три станції метро.

"Це те про що мріють мешканці Троєщини. Ми розглядаємо зараз також на етапі проєктування те, що стосується гілки метро. І працюємо над тим, щоб був відповідний проєкт метро на Троєщину", — мовив мер столиці.

Довгоочікуване метро на Троєщину з’єднає район з Подолом, залізничним вокзалом й аеропортом "Жуляни".

Загалом, Подільсько-Воскресенський міст будують уже понад тридцять років. Першою частиною мостового переходу був Гаванський "горбатий" міст, відкритий у 2007 році. Там також потрібно добудувати естакади-з’їзди на вулицю Бальзака (Троєщина) і на проспект Навої (Воскресенка), а на правому березі – сполучення з Набережно-Луговою й двокілометровий тунель з виходом на вулицю Чорновола.

У лютому 2023 року прокуратура з’ясувала, що на будівництві мосту розікрали 36 мільйонів гривень, а у червні Київська прокуратура повідомила, що під час будівництва могли розікрасти ще 104 мільйони гривень. У серпні 2024 року субпідрядник будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві отримав підозру про привласнення шести мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кличко звільнив "будівельника" мосту на Троєщину, ціна якого за час будівництва зросла на мільярди.

Також, як повідомлялося раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів. Будівництво конструкції триває вже понад 30 років і на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.