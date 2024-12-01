"Здійснилося": у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували з минулого століття (перші відео)

Це один із наймасштабніших київських довгобудів

У Києві 1 грудня було відкрито Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Його зводили понад 30 років.

Міст з’єднає Русанівку з Воскресенкою та Подолом та знизить навантаження на Північний. Однак поки що ним не всі зможуть їздити, а лише громадський транспорт, екстрені служби та військові.

Тим часом у мережі вже почали з’являтися перші відео з мосту.

Через міст буде запущено новий автобусний маршрут №111 від Площі Українських Героїв до станції метро "Лівобережна". Перші авто вже вирушили цим шляхом.

Загалом, Подільсько-Воскресенський міст будують понад 30 років. Першою частиною мостового переходу був Гаванський "горбатий" міст, відкритий у 2007 році. Там також потрібно добудувати естакади-з’їзди на вулицю Бальзака (Троєщина) та на проспект Навої (Воскресенка), а на правому березі – сполучення з Набережно-Луговою та двокілометровий тунель із виходом на вулицю Чорновола.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів.

Проєктний пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху та дві залізничні колії під майбутнє метро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на будівництві мосту розікрали 36 мільйонів гривень, а в червні Київська прокуратура повідомила, що під час будівництва могли розікрасти ще 104 мільйони гривень. У серпні 2024 року субпідрядник будівництва Подільсько-Воскресенського мосту у Києві отримав підозру про присвоєння шести мільйонів гривень.