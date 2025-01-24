У прокуратури більше немає претензій до вартості Подільського мосту? Що відповіли в КМДА

Фінансовий конфлікт навколо Подільського мосту вирішено?

Станом на 20 січня 2025 року судовий позов Київської міської прокуратури, у якому вона вимагала визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро, відкликано.

Про це повідомляється у відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на інформаційний запит видання "Телеграф".

У запиті ми поцікавилися, чи погоджується КМДА з позицією прокуратури, яка, згідно її заяви від 12 грудня 2024 року, подала до суду позов з метою визнати недійсним договір генерального підряду на будівництво Подільського мосту, вартість якого, за даними прокурорів, "за 6 років зросла вдвічі – з 4,3 млрд грн до 8,7 млрд гривень і продовжує зростати".

"За результатами опрацювання повідомляємо. За інформацією КП "Дирекція будівництво шляхово-транспортних споруд м.Києва" (далі – Дирекція) станом на 20.01.2025 Київською міською прокуратурою м. Києва відкликано позовну заяву про визнання недійсним договору генпідряду на будівництво об’єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві", — йдеться у відповіді КМДА.

У КМДА також прокоментували питання, які стосувалися відсутності на Подільському мосту облаштованої інфраструктури для маломобільних громадян та велосипедних доріжок.

"Зазначаємо, що проєктом будівництва мостового переходу в подальшому передбачено влаштування велосипедних доріжок, пішохідних зон, тротуарів, ліфтів, пандусів, сходів, в місцях перетину тротуару з проїзною частиною дороги – пониження бордюрів та укладання тактильної плитки для людей з вадами зору тощо. Зазначені заходи будуть реалізовані в ході подальшого будівництва об’єкту", — підкреслили у Транспортному департаменті КМДА.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у минулому році київська міська влада відзначилася цілою низкою гучних будівельних скандалів. Частина з них стосувалася транспортної інфраструктури, зокрема будівництва та облаштування мостів у м.Києві. Детальніше про це читайте у матеріалі "Як тебе не любити: якими будівельними скандалами запам’яталася київська влада у 2024 році".