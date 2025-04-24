Росія вбила двох дітей відомого столичного лікаря під час атаки: подробиці

Дівчина була 2005 року народження, а хлопець — 2003

У ніч проти 24 квітня під час комбінованого обстрілу Києва, а також ряду інших міст України, загинули двоє дітей лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Т.Г. Шевченка Ярослава Козлова. Через російську атаку він втратив сина та дочку.

Про це повідомили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там висловили свої щирі співчуття лікарю.

Син медика – Микита 2003 року народження, був студентом Національного транспортного університету. Дочка – Софія 2005 року народження, випускниця професійного коледжу Київський національний університет технологій та дизайну – КНУТД.

Що відомо про атаку по Києву

24 квітня армія РФ направила в місто безпілотники й балістичні ракети. Від масованих ударів загинули 8 цивільних, щонайменше 77 людей отримали травми.

Внаслідок обстрілу в Києві зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків у кількох районах: Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському.

Кадри з місця події показав наш фотограф Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після обстрілу столиці Олена Зеленська звернулася до міжнародної спільноти, опублікувавши емоційне звернення. Перша леді поділилася зворушливим фото жінки під завалами, що швидко розлетілася соцмережами. У підписі до зображення Зеленська зазначила, що ця жінка є символом кожного українця, який переживає жах війни.