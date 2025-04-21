Найменша квадроберка в Україні: з'явилося відео дівчинки-собачки

Курйоз не залишив байдужими багатьох користувачів соцмережі

Малеча досить часто дивує нас своїми витівками — і не завжди вони безпечні чи передбачувані. Одне з таких відео стало хітом соцмереж: маленька дівчинка п’є воду прямо з собачої миски.

Відповідне відео опублікували в TikTok. Авторка підписала його так: "Великодній квадробер".

Курйоз не залишив байдужими багатьох користувачів соцмережі. Одні користувачі сміються, інші — висловлюють стурбованість.

"Глисти!", — негативно прокоментував українець, водночас вказуючи на можливі негативні наслідки такого вчинку.

Інші ж не втрималися від гумору: "Із цим відео можна одразу йти в "Супер маму"".

Декілька користувачів навіть провели паралелі з похмільними "розвагами".

"Коли після бодуна шукаєш воду, а її немає в "правильному" місці", — посміялася українка. Інша жінка також пожартувала, мовляв "ти не ти, коли сушить".

Не обійшлося й без приколів на адресу самого пса. "Це проблеми собаки, що не дивиться за своїми мисками", — іронічно написала користувачка.

Відео викликало жваве обговорення, а дівчинка стала несподіваною героїнею дня. Як бачимо, дитяча допитливість іноді здатна створити справжній хіт у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що такса, яка старанно копала землю, насмішила мережу. Користувачі жартували про метро на Виноградарі та рідкоземельні ресурси.