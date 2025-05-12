Это удивляет почти каждого туриста в Киеве. Спуск туда занимает более четырех минут

Приблизительно как 35-этажный дом в глубину

Киев — не только город с богатой историей и поразительной архитектурой, но и место, где скрывается уникальный мировой рекорд, о котором знают не все. Туристы, которые впервые приехали в столицу Украины, нередко с удивлением узнают: самая глубокая в мире станция метро расположена именно здесь – и это не миф, а факт, подтвержденный инженерами.

Об этом пишет 24 канал. Станция "Арсенальная" на красной линии киевского метро погружается под землю на невероятную глубину – 105,5 метра, что примерно равняется высоте 35-этажного небоскреба.

Построенная еще в 1960-х годах, она удерживает мировой рекорд уже более полувека. Такой проект был продиктован особенностями киевского рельефа и близостью правительственного квартала.

Киев, 1984 год. Станция метро "Арсенальная"

Для многих иностранцев "Арсенальная" становится настоящим аттракционом. Часто они удивляются: спуск на эскалаторе занимает более 4 минут. Некоторые сравнивают это путешествие со спуском в глубины планеты, а не привычной поездкой в метро.

Станция "Арсенальная". Фото: КГГА

Фото: КГГА

Для справки:

Станцию метро "Арсенальная" открыли 6 ноября 1960 как часть первой очереди Киевского метрополитена. Она одна из пяти первых станций метро в Киеве.

Станция получила свое название от расположенного рядом Киевского арсенала — исторического здания, сыгравшего важную роль в событиях 1918 года.

"Арсенальная" является единственной в Восточной Европе двухстекольной станцией глубокой закладки. Ее центральный зал имеет всего 21 метр в длину, а основное пространство занимает огромный пилон с двумя отверстиями-проходами между платформами и техническими помещениями, спрятанными за ним.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве находятся обсерватории и как их посетить. Это уникальная возможность заглянуть в космические глубины прямо в столице.