Жахливий сморід газу у квартирах. У Львові нема чим дихати, люди б'ють на сполох

Мешканцям радять провітрити приміщення

Мешканці Львова налякані жахливим смородом газу в їх квартирах. Неприємний запах з'явився після чергових ремонтних робіт з газопроводом.

Як повідомляє місцевий паблік "Львівич", газовики "переборщили" з одорантом. Цю ж інформацію підтвердила одна з місцевих жительок, якій вдалось зв'язатись з газовою службою.

"У Львові — страшенний сморід! Містяни масово вибігають з будинків і скаржаться на різкий запах газу", — пишуть у мережі.

Зазначається, що неприємний запах зафіксували на вулиці Руфа, Чорновола, Хвильового, Єфремова, Грінченка, Джерельну, Франка, Чупринки, Сяйво та Малехів.

"Проводились роботи службою "Львівгаз", виділився одорант. Відповідно зараз є запах газу, який небезпеки не несе", — йдеться у повідомленні каналу, що передає слова жінки, яка зв'язалась з газовою службою.

Зауважимо, що мережа цієї служби перевантажена і до них важко дотелефонуватись. Людям радять провітрювати приміщення, адже до кінця доби запах має зникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кияни скаржились на неприємний запах води.