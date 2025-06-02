Усі кари небесні: де чекати грозові дощі, град та шквалистий вітер 3 червня

Метеорологи попередили про погіршення погоди

У деяких регіонах України пройдуть дощі з грозами, в інших – очікується спека. У частині областей висока температура та опади будуть одночасно, що може призвести до випадання граду та шквального вітру.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Атмосферний фронт традиційно зайде до нас із Європи.

У вівторок, 3 червня, найхолодніше буде у західних регіонах. Там ртутні стовпчики не зможуть подолати позначку +23 градуси. Тільки в Ужгороді, де традиційно найтепліша погода на заході нашої країни, повітря прогріється до +25. Ніч буде по-літньому теплою +14…+17 градусів.

У Київській, Чернігівській та Сумській областях максимальна температура становитиме +28 градусів, у Житомирській — на пару градусів холодніше. На решті території України очікується спека до +31 градуса. На півдні навіть уночі буде +17…+19.

На заході та півночі очікуються дощі з грозами, хоча сильні опади проллються лише у Волинській, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях. Метеорологи попереджають, що в окремих районах можливі град та шквали до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

У Києві прогнозують +26…+28 градусів, а у нічний час температура впаде до +15…+17. Щодо опадів, вони випадуть удень у вигляді короткочасних дощів. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

У столиці та області також оголошено І рівень небезпеки через потенційну загрозу шквалів та граду, які можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.