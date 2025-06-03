У Києві може з'явиться проспект Дмитра Павличка (карта)

За нову назву проспекту проголосувало більшість киян

Київська міська рада планує перейменувати проспект Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Проспект може отримати ім'я Дмитра Павличка.

Відповідний проєкт рішення вже зареєстровано в міськраді. Очікується, що депутати розглянуть його на одному з найближчих засідань.

Як зазначається у пояснювальній записці, електронне рейтингове голосування проводилось у застосунку "Київ Цифровий" з 2 по 11 квітня 2025 року. У ньому взяли участь понад 32 тисячі користувачів, з яких 88,28% (28 325 осіб) підтримали нову назву — на честь видатного українського поета, публіциста й громадського діяча Дмитра Павличка.

Павличко — Герой України, один із засновників Народного руху, шістдесятник і співавтор Акту проголошення Незалежності України. Його постать є символом української культури та боротьби за національну ідентичність.

Проєкт рішення

Проспект, що знаходиться в Оболонському районі столиці, ще з радянських часів мав ім’я Маршала Рокоссовського — радянського воєначальника польського походження. Перейменування стало частиною ширшого процесу деколонізації міського простору Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що на модернізацію застосунку "Київ Цифровий" хочуть витратити понад 22 мільйони гривень. Оновлення кияни побачать уже в кінці року.