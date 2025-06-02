На застосунок "Київ Цифровий" витратять понад 22 мільйони гривень: на що підуть гроші

Оновлення кияни побачать уже в кінці року

У Києві готуються до масштабного оновлення цифрової інфраструктури. Столичне комунальне підприємство "ГІОЦ" (Головний інформаційно-обчислювальний центр) оголосило тендер на модернізацію застосунку "Київ Цифровий".

Очікувана вартість робіт — 22 396 666,66 гривні. Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro".

Це вже другий етап модернізації платформи — попередній тендер було проведено у квітні. Нові торги мають відбутися 4 червня 2025 року, а повне оновлення системи очікується до кінця цього року.

Модернізація стосуватиметься інформаційно-комунікаційної системи "Платформа цифрових мобільних сервісів "Київ Цифровий"".

На сьогодні через застосунок мешканці столиці можуть сплачувати паркування, купувати квитки та стежити за графіками руху транспорту, оплатити комунальні рахунки тощо. Що саме зміниться після оновлення — поки не розголошується, але технічне завдання передбачає значне вдосконалення функціоналу.

За умовами тендера, майбутній виконавець повинен буде реалізувати технічне завдання у стислий термін — за пів року.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме відновлення "Охматдиту" після ракетного удару в Києві. Ремонтні роботи мають закінчити до кінця року.