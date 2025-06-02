Прямо посеред дороги. У Києві спалахнув пасажирський автобус (відео)

Відео розлетілися мережею

У Києві на Броварському проспекті спалахнув маршрутний автобус. Інцидент стався 2 червня між станціями метро "Лісова" та "Чернігівська".

Відео з місця інциденту опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно густий дим і полум’я, що охопило транспортний засіб.

За словами очевидців, автобус вигорів майже вщент.

Наразі причини займання невідомі. Інформації про постраждалих поки немає.

На місці працюють рятувальники. Деталі події уточнюються.

Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв'язку із ліквідацією займання автобуса на проспекті Броварському, рух транспорту ускладнений у напрямку мосту Метро. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадуємо, також 2 червня спалахнула пожежа на Оболоні в торгівельно-розважальному центрі "Dream Town Yellow". Займання виникло біля сміттєвих контейнерів поруч із фасадом ТРЦ.

Жодної критичної загрози для самого торгівельного центру немає. Вогонь не поширився на будівлю, постраждав лише фасад "жовтого" корпусу через густий дим. Однак інцидент злякав жителів району.

Раніше "Телеграф" писав, що днями виникла пожежа у триповерховій будівлі на території недобудованого комплексу хмарочосів "Sky Tower", що розташований на Берестейському проспекті. У районі було сильне задимлення, стовп диму помітний з сусідніх кварталів.