В Киеве может появиться проспект Дмитрия Павлычко (карта)

За новое название проспекта проголосовало большинство киевлян

Киевская городская рада планирует переименовать проспект Маршала Рокоссовского в Оболонском районе. Проспект может получить имя Дмитрия Павлычко.

Соответствующий проект решения уже зарегистрирован в городской раде. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на одном из ближайших заседаний.

Как отмечается в пояснительной записке, электронное рейтинговое голосование проводилось в приложении "Киев Цифровой" со 2 по 11 апреля 2025 года. В нем приняли участие более 32 тысяч пользователей, из которых 88,28% (28 325 человек) поддержали новое название — в честь величайшего украинского поэта, публициста и общественного деятеля Дмитрия Павлычко.

Павлычко — Герой Украины, один из основателей Народного Руха, шестидесятник и соавтор Акта провозглашения Независимости Украины. Его фигура является символом украинской культуры и борьбы за национальную идентичность.

Проект решения

Проспект, который находится в Оболонском районе столицы, еще с советских времен имел имя Маршала Рокоссовского — советского военачальника польского происхождения. Переименование стало частью более широкого процесса деколонизации городского пространства Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что на модернизацию приложения "Киев Цифровой" хотят потратить более 22 миллионов гривен. Обновления киевляне увидят уже в конце года.