10 років в'язниці за косметику? На Київщині затримали зухвалого крадія
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Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника
У Білій Церкві 56-річний чоловік викрав з магазину косметику. І тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Київщини. Зловмисник намагався винести з торгової точки косметичні товари.
Охоронець помітив крадіжку, спробував його зупинити та навіть повернув частину вкраденого. Але решту товару чоловік таки виніс і втік.
Правоохоронці швидко вийшли на його слід. Як з’ясувалося, зловмисник уже раніше мав проблеми з законом — його неодноразово притягували до відповідальності за майнові злочини.
Цього разу обвинувачення серйозне: відкритий грабунок, вчинений в умовах воєнного стану.
"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у відкритому викраденні чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.
Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами. Суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві горе-злодій намагався пограбувати станцію метро. 51-річний чоловік з Київщини вирішив винести із підземки медичне обладнання, що може рятувати життя в критичних ситуаціях.