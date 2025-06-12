Такого ще не було. У Києві горе-злодій намагався пограбувати станцію метро (фото)

Підозрюваний може сісти до в'язниці на 8 років

У київському метрополітені сталася дивакувата спроба крадіжки. Об’єктом злочину став дефібрилятор.

Подія трапилася на станції метро "Оболонь". Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

51-річний чоловік з Київщини вирішив винести із підземки медичне обладнання, що може рятувати життя в критичних ситуаціях.

За даними поліції, зловмисник, який уже мав судимості за майнові злочини, діяв нахабно, але обережно. Помітив дефібрилятор у спеціальній шафі на платформі, переконався, що за ним не стежать, і викрутив пристрій. Втім, далеко піти не вдалося — на виході його зупинив поліцейський із підрозділу метрополітену.

Викрадений дефібрилятор повернули на місце, аби він і далі міг виконувати своє головне завдання — рятувати життя пасажирів.

Викрадений дефібрилятор

Натомість горе-злодію повідомили про підозру за статтею про замах на крадіжку в умовах воєнного стану.

"Наразі слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинений в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Поки що чоловік перебуває під вартою.

Підозрюваний

Раніше "Телеграф" писав, що сталася масова бійка в одному із ЖК Києва. За словами очевидців, конфлікт виник пізно ввечері й швидко переріс у фізичне протистояння.