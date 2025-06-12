10 лет тюрьмы за косметику? В Киевской области задержали дерзкого вора

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника

В Белой Церкви 56-летний мужчина украл из магазина косметику. И теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Злоумышленник пытался вынести из торговой точки косметические товары.

Охранник заметил кражу, попытался остановить ее и даже вернул часть украденного. Но остальной товар мужчина таки вынес и убежал.

Правоохранители быстро вышли на его след. Как выяснилось, у злоумышленника уже раньше были проблемы с законом — его неоднократно привлекали к ответственности за имущественные преступления.

На этот раз обвинение серьезно: открытый грабеж, совершенный в условиях военного положения.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении в открытом похищении чужого имущества, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой. Суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Подозреваемый

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве горе-вор пытался ограбить станцию метро. 51-летний мужчина из Киевской области решил вынести из подземки медицинское оборудование, которое может спасать жизнь в критических ситуациях.