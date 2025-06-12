Як киянам замилювали очі щодо метро на Троєщину: чи збудують його у 2030 році

Найближчим часом, найімовірніше, будівництво не розпочнуть

Будівництво метро на Троєщину в Києві вже багато років є багатостраждальним проєктом, за яким стоїть безліч суперечок та обговорень У планах — будівництво так званої Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка з’єднає Троєщину з центром міста. Строки початку робіт постійно відкладаються і найближчим часом будівництво розпочато не буде, а з роками ця тема вже перетворилася на міську легенду.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про історію проєкту, необхідність цієї гілки метро для городян, обіцянки про будівництво в різні періоди та сьогоднішню ситуацію.

Історія проєкту

Троєщина розташована на північному сході Києва і в цьому районі проживає понад півмільйона мешканців. Проєкт включення Троєщини до мережі метрополітену було розроблено ще в минулому столітті, але через брак коштів будівництво досі не розпочато. 2016 року Київ оцінював будівництво метро на Троєщину в 31,6 млрд гривень.

Спочатку передбачалося, що будівництво метро на Троєщину проходитиме у 5 етапів. Перший етап — це ділянка від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Схема "жовтої" лінії метро

Ця ділянка повинна була складатися з 6 станцій: "Глибочицька" (з пересадкою на ст. Метро "Лук’янівська"), "Подільська" (з пересадкою на ст. Метро "Тараса Шевченка"), "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка" та "Райдужна".

Метро має перетинати Дніпро через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. На його нижньому ярусі будуть розташовані деякі станції.

Подільсько-Вигурівська лінія. Фото: Вікіпедія

Спочатку про проєкт будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену почали говорити ще у 1980-х роках. 1992 року директор інституту Київпроєкт Анатолій Волинський говорив, що довжина всієї траси становитиме 26 кілометрів для 16 станцій.

Лінія мала проходити від Жулян і до стику Воскресенки та Троєщини. Перший відрізок від Вокзальної та до кінцевої станції Воскресенську планували завершити за дев’ять років, до 2001 року.

Розробляти проєкт будівництва почали з 1990-х років, і протягом цього часу лінія мала кілька робочих назв: Подільсько-Воскресенська та Вокзально-Воскресенська. Свою сучасну назву — Подільсько-Вигурівська лінія отримала в 1997 році.

Потім 20 липня 2004 р., у зв’язку з початком будівництва Подільського мостового переходу, було відновлено роботи з проєктування та спорудження Подільсько-Вигурівської лінії від станції "Вокзальна" до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з будівництвом електродепо.

У період з 2007 до 2010 року йшло будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу — ключового елемента для метро. Водночас коригували маршрути майбутньої лінії метро.

Будівництво метро на Троєщину 2021 року. Фото: kyivcity.gov.ua

З 2011 до 2015 року все ще тривало будівництво мосту, а метро на Троєщину залишалося лише планом на папері. До того ж фінансування було нерегулярним.

Потім з 2016 по 2019 київська влада шукала інвесторів. У той час з’являється китайська компанія CRBC як потенційний партнер.

22 листопада 2017 року мер Києва Віталій Кличко підписав угоду з China Pacific Construction Group про будівництво лінії. Тоді планувалося, що будівництво розпочнеться відразу ж після добудови Подільського мостового переходу, і перша черга з 4-х станцій (станції "Подільська", "Суднобудівна", "Труханів Острів", "Райдужна", але без станції "Затока Десенка") мала бути відкрита у грудні 2022 року. Вартість будівництва оцінювалася у 2 млрд гривень, з них 85% мали покрити китайські інвестиції.

У 2021 році було добудовано дорожню частину Подільсько-Воскресенського мосту. У грудні її відкрили для авто.

Подільсько-Воскресенський міст

Після початку повномасштабної війни в Україні фактично всі переговори щодо будівництва лінії метро було заморожено, а фінансування перенаправлено на оборонні потреби країни.

У 2023 році у проєкті рішення на сайті Київради було заявлено, що старт будівництва метро на Троєщину анонсовано у Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки.

Проте станом на 2025 рік роботи так і не розпочали.

Історія будівництва

За 20 років, у період з 2004 по 2024 рік, у конструкціях Подільського мостового переду було збудовано ділянку довжиною 3,2 км. Вона включає метрорівні естакад і мостів від 17-ї (стійкої) опори на Рибальському півострові до 26-ї опори (портал метрополітену) на Русанівських садах.

Також було прокладено тунелі у тілі насипу мостового переходу від порталів метрополітену до вул. Прибережна на Русанівських садах. А в основних несучих конструкціях мостового переходу побудовано платформи естакадних станцій "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенко".

Станом на кінець 2024 року продовжувалося будівництво тунелів у напрямку майбутньої станції метро "Райдужна". Будівництво лінії за межами конструкції можливе лише після відповідної розробки, у встановленому законодавством порядку, проєктної документації з визначенням трасування лінії, розміщення та кількості станцій та електродепо, черг (пускових комплексів) будівництва лінії з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, пасажиропотоків та проєктних рішень Київської міської адміністрації.

Яка ситуація у 2025 році

У січні поточного року Київська міська державна адміністрація оприлюднила плани щодо розширення метрополітену на Троєщину, повідомили у Київпастрансі. Стало відомо, що на 2025 рік у бюджеті міста передбачено виділення 15 млн грн на розробку відповідної проєктної документації.

"Вже в поточному 2025 році можуть розпочатися роботи, які дадуть старт будівництву Подільсько-Вигурівської гілки метро в Києві, яка, зокрема, проходитиме через Подільський мостовий перехід", — йшлося у повідомленні.

Проект ліній метро на Троєщину

У червні голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі Новини. Live зазначив, що будівництво метро на Троєщину знову відкладається, оскільки зараз навіть немає актуального проєкту.

За його словами, створити нові станції можна, але для цього потрібні великі кошти. Але під час війни це не у пріоритеті, навіть попри спроби столичної влади знайти гроші на фінансування.

"Нам уже обіцяли багато разів, що буде метро на Троєщину, що щось відбуватиметься. Так от, ситуація в тому, що немає проєкту, а гроші хочуть отримати від якихось міжнародних партнерів. Але до цього не змогли освоїти навіть невеликий бюджет — 36 мільйонів доларів на добудову швидкісного трамвая від Вокзальної площі до Спортивної площі", — зазначив він.

Світовий банк не виділив кошти на будівництво метро, оскільки, як каже Бахматов, місцева влада "не змогла все нормально оформити".

"Отже, повертаємося до того, що теоретично, за дуже великі гроші, це можна зробити. Але зараз, під час воєнного стану, під час відновлення країни, точно не час будувати метро", — пояснив Бахматов.

Вирішення проблеми, на думку Бахматова, це сучасний наземний транспорт, який у рази дешевший за метро. Він згадав про можливість швидкісного рейкового сполучення з Троєщиною.

"Наземне швидкісне метро у світі скрізь будується. Нещодавно таке відкрили в Тель-Авіві. Можна подивитися, там справді дуже круто", — вважає Бахматов.

Глава РДА підкреслив, що зараз альтернативою може бути налагодження курсування автобусів на правий берег. Мова про міські автобуси, а не маршрутки.

"Зараз це все незрозуміло. Зараз пріоритет надається маршруткам, а має бути пріоритет автобусам. Тому що це 8 гривень, а не 15 гривень. Це громадський транспорт, у який ми вклали дуже багато грошей", — додав він.

Зважаючи на вищесказане, зараз важко сказати, чи з’явиться метро на Троєщину у Києві хоча б до 2030 року, як писали у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у київській Троєщині може поміститися ціла країна, як вона виглядає.