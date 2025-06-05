Привид київського метро: між "Видубичами" та "Славутичем" є недобудована станція (фото)

Її бачать щодня — але тільки крізь вікна поїзда

Вона має платформу, тунелі, але не має пасажирів. Станція метро "Теличка", захована між "Видубичами" та "Славутичем", уже понад 30 років залишається незапущеним об'єктом на карті київського метрополітену.

Побачити її можна лише через вікно поїзда. "Телеграф" розповідає, чому станція стала "привидом" столичного метрополітену.

Надія для промзони

"Теличку" почали будувати наприкінці 1980-х років, орієнтуючись на розвиток індустріального району Нижня Теличка — вузла підприємств біля Південного мосту. Інфраструктура району мала трансформуватися, і станція була задумана як стратегічний хаб для працівників і майбутніх мешканців.

Проєктували її нестандартно — за зразком паризького метро: мінімалістична платформа без масивних колон, лаконічні конструкції. Подібні рішення можна побачити на вже діючих станціях "Дніпро" та "Вирлиця".

Недобудована станція метро "Теличка"

Метро "Теличка"

Будівництво в часи змін

У 1992 році, на тлі економічної кризи й розвалу радянської моделі планування, роботи зупинили. Нижня Теличка залишалася промисловою зоною, житлової забудови не з’явилось, пасажиропотік був нульовим. Станцію вирішили не добудовувати, але в інфраструктурі метро вона залишилась — як "технічна" зупинка.

Станція-привид у Києві

У 2010-х роках знову заговорили про відновлення "Телички". У КМДА лунали заяви про реновацію району, перетворення промзони на офісно-житловий квартал і перспективу відкриття нової станції. Але жодного разу справа не дійшла до реальних дій — жодного тендеру, бюджету, лише концепції.

Станція "Теличка" знаходиться між "Видубичами" та Південним мостом

Сьогодні станція існує лише напівофіційно. Пасажири бачать платформи у вікно поїзда — сірі, неосвітлені, без жодного оздоблення. Виходів на поверхню немає, і фактично вона недоступна навіть у технічному режимі.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва є містична могила одного відомого мецената. Йдеться про територію найстарішої лікарні столиці, яка за півтора століття встигла змінити не лише назви, а й епохи.