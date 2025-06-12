Как киевлянам вешали лапшу на уши про метро на Троещину: построят ли его в 2030 году

В ближайшее время, вероятнее всего, строительство не начнут

Строительство метро на Троещину в Киеве уже много лет является многострадальным проектом, за которым стоит множество споров и обсуждений. В планах — строительство так называемой Подольско-Вигуровской линии метро, которая соединит Троещину с центром города. Сроки начала работ постоянно откладываются и в ближайшее время строительство начато не будет, а с годами эта тема уже превратилась в городскую легенду.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об истории проекта, необходимости этой ветки метро для горожан, обещаниях о строительстве в разные периоды и сегодняшней ситуации.

История проекта

Троещина расположена на северо-востоке Киева и в этом районе проживает более полумиллиона жителей. Проект включения Троещины в сеть метрополитена был разработан еще в прошлом веке, но из-за нехватки средств строительство до сих пор не начато. В 2016 году Киев оценивал строительство метро на Троещину в 31,6 млрд гривен.

Изначально предполагалось, что строительство метро на Троещину будет проходить в 5 этапов. Первый этап — это участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Схема "желтой" линии метро

Этот участок должен был состоять из 6 станций: "Глыбочицкая" (с пересадкой на ст. Метро "Лукьяновская"), "Подольская" (с пересадкой на ст. Метро "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка" и "Радужная".

Метро должно пересекать Днепр через Подольско-Воскресенский мостовой переход. На его нижнем ярусе будут расположены некоторые станции.

Подольско-Выгуровская линия. Фото: Википедия

Изначально о проекте строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена стали говорить еще в 1980-х годах. В 1992 году директор института Киевпроект Анатолий Волынский говорил, что длина всей трасы составит 26 километров для 16 станций.

Линия должна была проходить от Жулян и до стыка Воскресенки и Троещины. Первый отрезок от Вокзальной и до конечной станции Воскресенская планировали завершить за девять лет, до 2001 года.

Разрабатывать проект строительства начали с 1990-х годов, и в течение этого времени линия имела несколько рабочих названий: Подольско-Воскресенская и Вокзально-Воскресенская. Свое современное название — Подольско-Вигуровская, линия получила в 1997 году.

Затем 20 июля 2004 г., в связи с началом строительства Подольского мостового перехода, были возобновлены работы по проектированию и сооружению Подольско-Выгуровской линии от станции "Вокзальная" до жилого массива Выгуровщина-Троещина со строительством электродепо.

В период с 2007 по 2010 год шла стройка Подольско-Воскресенского мостового перехода — ключевого элемента для метро. В то же время корректировали маршруты будущей линии метро.

Строительство метро на Троещину 2021. Фото: kyivcity.gov.ua

С 2011 по 2015 год все еще продолжалось строительство моста, а метро на Троещину оставалось лишь планом на бумаге. К тому же, финансирование было нерегулярным.

Затем с 2016 года по 2019 киевские власти искали инвесторов. В тот период появляется китайская компания CRBC как потенциальный партнёр.

22 ноября 2017 года мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение с China Pacific Construction Group о строительстве линии. Тогда планировалось, что строительство начнётся сразу же после достройки Подольского мостового перехода, и первая очередь из 4-х станций (станции "Подольская", "Судостроительная", "Труханов Остров", "Радужная", но без станции "Залив Дёсенка") должна была быть открыта в декабре 2022 года. Стоимость строительства оценивалась в 2 млрд гривен, из них 85 % должны были покрыть китайские инвестиции.

В 2021 году была достроена дорожная часть Подольско-Воскресенского моста. В декабре ее открыли для авто.

Подольско-Воскресенский мост

После начала полномасштабной войны в Украине фактически все переговоры о строительстве линии метро были заморожены, а финансирование перенаправлено на оборонные нужды страны.

В 2023 году в проекте решения на сайте Киевсовета было заявлено, что старт строительства метро на Троещину анонсирован в Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева на 2024−2025 годы.

Однако по состоянию на 2025 год работы так и не были начаты.

История строительства

За 20 лет, в период с 2004 по 2024 год, в конструкциях Подольского мостового переда был построен участок протяженностью 3,2 км. Она включает в себя метроуровни эстакад и мостов от 17-й (устойчивой) опоры на Рыболовном полуострове до 26-й опоры (портал метрополитена) на Русановских садах.

Также были проложены тоннели в теле насыпи мостового перехода от порталов метрополитена до ул. Прибрежная на Русановских садах. А в основных несущих конструкциях мостового перехода построены платформы эстакадных станций "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенко".

По состоянию на конец 2024 года продолжалось строительство тоннелей в направлении будущей станции метро "Радужная". Строительство линии за пределами конструкции возможно только после соответствующей разработки, в установленном законодательством порядке, проектной документации с определением трассировки линии, размещения и количества станций и электродепо, очередей (пусковых комплексов) строительства линии, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений Киевской городской городской администрации.

Какая ситуация в 2025 году

В январе текущего года Киевская городская государственная администрация обнародовала планы по расширению метрополитена на Троещину, сообщили в Киевпастрансе. Стало известно, что на 2025 год в бюджете города предусмотрено выделение 15 млн грн на разработку соответствующей проектной документации.

"Уже в текущем 2025 году могут начаться работы, которые дадут старт строительству Подольско-Выгуровской ветки метро в Киеве, которая, в частности, будет проходить через Подольский мостовой переход", — говорилось в сообщении.

Проект линий метро на Троещину

В июне глава Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире Новини.Live отметил, что строительство метро на Троещину вновь откладывается, поскольку сейчас даже нет актуального проекта.

По его словам, создать новые станции можно, но для этого нужны большие средства. Но во время войны это не в приоритете, даже несмотря на попытки столичной власти найти деньги на финансирование.

"Нам уже обещали много раз, что будет метро на Троещину, что будет что-то происходить. Так вот, ситуация в том, что нет проекта, а деньги хотят получить от каких-то международных партнеров. Но до этого не смогли освоить даже небольшой бюджет — 36 миллионов долларов на достройку скоростного трамвая от Вокзальной площади до Спортивной площади", — отметил чиновник.

Всемирный банк не выделил средства на строительство метро, поскольку, как говорит Бахматов, местные власти "не смогли все нормально оформить".

"Итак, возвращаемся к тому, что теоретически, за очень-очень большие деньги, это можно сделать. Но сейчас, во время военного положения, во время восстановления страны, уж точно не время строить метро", — пояснил Бахматов.

Решение проблемы, по мнению Бахматова, это современный наземный транспорт, который в разы дешевле метро. Он упомянул о возможности скоростного рельсового сообщения с Троещиной.

"Наземное скоростное метро в мире везде строится. Недавно такое открыли в Тель-Авиве. Можно посмотреть, там действительно очень круто", — считает Бахматов.

Глава РГА подчеркнул, что сейчас в качестве альтернативы может быть налаживания курсирования автобусов на правый берег. Речь о городских автобусах, а не маршрутках.

"Сейчас это все непонятно. Сейчас приоритет предоставляется маршруткам, а должен быть приоритет автобусам. Потому что это 8 гривен, а не 15 гривен. Это общественный транспорт, в который мы вложили очень много денег", — добавил он.

Учитывая вышесказанное, сейчас трудно сказать, появится ли метро на Троещину в Киеве хотя бы до 2030 года, как писали в СМИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в киевской Троещине может поместиться целая страна, как она выглядит.