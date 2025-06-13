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Чому Теремки? Як один із районів Києва отримав таку назву

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Теремки
Теремки. Фото Колаж "Телеграфу"

Колись район забудовували для науковців

Назва району Теремки у Києві має цікаве походження. Воно пов’язане не з казками чи архітектурою, як можна було б подумати, а з конкретною історією радянських часів і проєктом "міста в місті".

"Телеграф" зібрав цікаву інформацію та розповідає про історію київських Теремків.

Від казки — до радянської науки

Слово "теремки" справді має казкове звучання і вживається в значенні маленького будиночка чи "хатинки" (зменшене від "терем" — в давньоруській мові це означало вежу чи верхній поверх будинку). Та у випадку з київськими Теремками — все дещо прозаїчніше.

У 1960-х роках неподалік від Голосіївського лісу почалося будівництво житлового масиву для науковців, співробітників Інституту кібернетики АН УРСР та пов’язаних із ним установ. У той час у Києві активно реалізовували ідею створення "містечка вчених" — компактного, нового району з поліпшеним плануванням, школами, садочками й зеленими зонами.

Район Теремки
Будівництво Теремків, 1970-ті роки

Назва з інститутського середовища

Одна з версій стверджує, що назву "Теремки" дали працівники наукового містечка — напівжартома, у стилі радянської традиції романтизувати новобудови. Мовляв, "наш теремок" — новий будинок у новому, сучасному мікрорайоні. Назва закріпилася в розмовному вжитку й згодом стала офіційною.

Теремки в Києві
Теремки, 1970-ті роки

Однак деякі дослідники припускають, що назва "Теремки" може мати глибше історичне коріння — ще з часів Київської Русі. За однією з версій, на цій території розташовувалися тереми — дерев’яні житла київської знаті, що зводилися поблизу лісів і струмків. Хоча прямих археологічних доказів цьому мало.

Теремки — це два райони

Нині Теремки — це неофіційна, але дуже впізнавана назва для частини Голосіївського району Києва. Умовно їх поділяють на:

  • Теремки-1 — ближче до метро "Іподром" і проспекту Глушкова;
  • Теремки-2 — ближче до вулиці Академіка Заболотного й Одеської площі.
Сучасний вигляд Теремків
Теремки з висоти пташиного польоту

Цікаві факти:

  • У радянські часи район мав неофіційну назву "київське Силіконове плато" — через велику кількість наукових установ, особливо в галузі електроніки й кібернетики.
  • До появи житлового масиву тут були дачі, поля і ліси — і частина старого природного ландшафту збереглася досі в Національному експоцентрі (ВДНГ) і Голосіївському лісі.
Будівництво Теремків
Як будували Теремки в 1980-ті роки

Раніше "Телеграф" писав, чому Конча-Заспа так називається. Цікава історія елітного київського передмістя.

Теги:
#Голосіївський район #Новини Києва #Теремки