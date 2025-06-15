"500 днів бездіяльності": кияни знайшли креативний спосіб "прикликати" Кличка на місце аварії (відео)

Місцевих чиновників навіть "оголошували в розшук"

Мешканці київських будинків на проспекті Володимира Івасюка, 44, 46а та 48 вже майже два роки намагаються достукатися до міської влади, щоб їм полагодили труби водопроводу.

Після невдалої спроби привернути увагу до своєї проблеми мешканці почали проводити креативні акції у своїх дворах. Примітно, що для цього була навіть створена тематична група у Facebook.

Оригінальне повідомлення від 4 лютого

Згідно з їхньою інформацією, перше звернення до місцевої влади було надіслано ще на початку вересня 2024 року. При цьому остання аварія там траплялася в середині травня поточного року. Після того, як навіть після цього проблема не вирішилася, мешканці "оголосили в розшук" міських чиновників.

Акція від 7 травня

Акція привернула багато уваги від українських ЗМІ, після чого з’явилися натяки на те, що справа зрушила з мертвої точки. Втім, схоже, імітація бурхливої діяльності завершилася одразу після того, як шум довкола проблем із водопроводом на Івасюка вщух.

Тому мешканці вирішили провести нову акцію, приурочену до "символічної дати" — 500 днів з того моменту, як проблема з’явилася. Цього разу біля будинків з’явилися ростові фігури міського голови Віталія Кличка, заступника голови КМДА Петра Пантелєєва та голови Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка.

"500 днів. 0 дій. 100% ігнор гнилих труб на Івасюка",

"500 днів бездіяльності — це теж стабільність",

"Я — директор невидимих ремонтів", — свідчать написи на фігурах.

Зазначається, що на тому місці нещодавно сталася нова аварія, а все, що зробили комунальники, — замінили два метри труби, а гнилу залишили поряд.

Як повідомлялося раніше, у Києві від фасаду житлового будинку відвалилася частина металевої водостічної труби і ледь не зачепила людей, що проходили повз. Ситуація сталася на очах десятків перехожих у центрі міста.