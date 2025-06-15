Укр

"500 дней бездействия": киевляне нашли креативный способ "призвать" Кличко на место аварии (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Борьба за воду длится уже более года Новость обновлена 15 июня 2025, 23:14
Борьба за воду длится уже более года

Местных чиновников даже "объявляли в розыск"

Жители киевских домов на проспекте Владимира Ивасюка, 44, 46а и 48 уже почти два года пытаются достучаться к городским властям, чтобы им починили трубы водопровода. Жильцы жалуются на постоянные прорывы, а также на то, что из кранов течет вода мутного цвета.

После неудачной попытки привлечь внимание к своей проблеме, жильцы начали проводить креативные акции в своих дворах. Примечательно, что для этого была даже создана тематическая группа в Facebook.

В Киеве проблемы с водоснабжением
Оригинальное сообщение от 4 февраля

Согласно их информации, первое обращение к местным властям было отправлено еще в начале сентября 2024 года. При этом последняя авария там происходила в средине мая текущего года. После того как даже после этого проблема не решилась, жильцы "объявили в розыск" городских чиновников.

Проблемы с водой на Ивасюка
Акция от 7 мая

Акция привлекла много внимания от украинских СМИ, после чего появились намеки на то, что дело сдвинуло с мертвой точки. Впрочем, похоже, имитация бурной деятельности завершилась сразу после того, как шум вокруг проблем с водопроводом на Ивасюка утих.

Поэтому жильцы решили провести новую акцию, к "символичной дате" — 500 дням с того момента, как проблема появилась. На этот раз возле домов появились ростовые фигуры городского главы Виталия Кличко, замглавы КГГА Петра Пантелеева и главы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко.

  • "500 дней. 0 действий. 100% игнор гнилых труб на Ивасюка",
  • "500 дней бездействия — это тоже стабильность",
  • "Я — директор невидимых ремонтов", — гласят надписи на фигурах.

Отмечается, что на том месте недавно случилась новая авария, а все, что сделали коммунальщики — заменили два метра трубы, а гнилые оставили рядом.

Как сообщалось ранее, в Киеве от фасада жилого дома отвалилась часть металлической водосточной трубы и едва не задела проходящих мимо людей. Ситуация случилась на глазах десятков прохожих в центре города.

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#Киев #Коммуналка