"Київ розсипається на очах": у центрі від будинку відвалилася металева труба — люди ледве врятувалися (фото)

Історія, яка могла закінчитись трагедією

У Києві від фасаду житлового будинку відвалилася частина металевої водостічної труби й ледь не зачепила людей, що проходили повз. Ситуація сталася на очах десятків перехожих у центрі міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст, ведучий ранкових випусків програми "Сьогодні" Віталій Школьний. За його словами, на той момент він разом із колегою якраз проходив повз.

"Чотириметрова, важка металева ринва сьогодні ледь не вбила нас із колегою фактично на Майдані. (і це не метафора). Колега почув раптовий гул, тріщання — встиг відскочити за пів секунди до падіння. Мені зачепило рюкзак на спині, видно, стрибаю трохи гірше, іржу відмив.

"Як там у вас, загиблі, поранені є?" – питала оператор поліції телефоном. Немає", — пише Школьний.

У Києві від будинку відпала частина водостічної труби/ Віталій Школьний (Facebook)

Останнім часом, як нагадує журналіст, це не поодинокий подібний інцидент, адже зовсім недавно на американського режисера впав балкон багатоповерхового будинку в Подільському районі столиці.

"Київ розсипається на очах через абсолютну некомпетентність міських "управлінців" чи так і треба? Уже десять років вони не знають, не хочуть і їм, мабуть, не цікаво? Зате в інтерв’ю британцям охоче розповідати про "запах диктатури", а не про свою роботу чи бездіяльність", — підкреслив Школьний.

У Києві від будинку відпала частина водостічної труби/ Віталій Школьний (Facebook)

Разом зі своїм колегою журналіст написав заяву до поліції. Крім того, у момент падіння ринви свідком інциденту став військовий, який проходив повз. Він також написав заяву про побачене.

"Тому ще раз – ЗСУ у нас найкращі! Будьте обережні всюди у Києві, навіть на Майдані!", — підсумував автор поста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві обвалилася стеля підземного переходу. На щастя, постраждалих немає.