Ця подія знову потріпає українцям нерви. Що може відбутись 23 та 24 червня

Вже з понеділка Земля знову знаходитиметься в лапах магнітної бурі

Земля поки відпочиває від сильної та середньої магнітної бурі. Однак астросиноптики прогнозують, що таке затишшя ненадовго і вже з понеділка, 22 червня, геомагнітний шторм поновиться.

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних штормів, який є на сайті Meteoagent, що складається на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 22 червня Земля перебуває у стані спокою, але це ненадовго.

Вже з понеділка, 23 червня, вчені прогнозують поновлення середнього геомагнітного шторму в майже 4 бали. Він не заспокоїться і 24 червня, однак і не підвищить свою силу до "червоного" рівня.

Вчені попереджають, що це не остаточні дані, адже сонячна погода нестабільна і може змінюватись кожні 10 хвилин. А отже якщо зранку на графіку не було магнітних бур, то це не дає стовідсоткову гарантію того, що вони не розпочнуть вирувати вже в обід або ввечері того ж дня.

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