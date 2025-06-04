Ціни на новобудови в Києві можуть різко зрости: експерти пояснили коли

На сьогодні найдорожчі новобудови в столиці

У період повномасштабної війни ринок житлової нерухомості в Києві переживає затишшя — девелопери не поспішають запускати нові проєкти, а добудовують лише ті, що були розпочаті ще до 2022 року. Та вже зараз експерти попереджають, що після завершення бойових дій квадратні метри в столиці подорожчають — і це неминуче.

Причина у дефіциті новобудов, який сформувався за роки війни, а також в очікуваному зростанні попиту на житло. За словами аналітиків компанії Perspektуva Group, після перемоги слід очікувати на так званий відкладений попит, передає Zagorodna.

Експерти припускають, що тисячі українців, які відклали купівлю житла через війну, почнуть активно повертатися на ринок.

"Після війни матимемо мінімальну кількість нових житлових об'єктів. Це логічно вплине на їхню вартість. Крім того, попит зросте, а пропозиції буде мало — ціни точно підуть вгору", — пояснюють у Perspektуva Group.

Забудовники вже зараз фіксують тенденцію до зростання цін. У компанії Alliance Novobud зазначають, що до кінця 2025 року вартість квадратного метра в новобудовах може зрости на 5–10% — навіть без урахування геополітичних факторів, а лише через інфляцію й поступове відновлення будівельної галузі.

Ціни в Києві на первинці у 2025 році. Статистика ЛУН

Окремо експерти звертають увагу на законодавчі зміни. З початку 2024 року стало складніше отримувати земельні ділянки під житлову забудову. Девелопери, які ще до війни встигли придбати землю з необхідним цільовим призначенням, можуть продовжувати будівництво, проте таких об’єктів критично мало.

"У перспективі ситуація на ринку зміниться радикально. Після війни попит на житло буде колосальним, а пропозиція — обмеженою. Це стане основною рушійною силою для зростання цін", — вважають у компанії Ріел.

За даними OLX Нерухомість, на сьогодні найвищі ціни на новобудови зафіксовані у Львові — $1350 за квадратний метр, у Києві — $1290, в Ужгороді — $1100. Водночас найдоступніші пропозиції — у Запоріжжі ($610), Сумах ($620) та Харкові ($670). При цьому саме захід України залишається лідером за темпами зростання вартості нового житла. В окремих львівських проєктах ціни вже зрівнялися з київськими, а подекуди й перевищують їх.

Середні ціни на квартири від забудовника в Києві

Наразі забудовники утримують ціни штучно, розуміючи, що платоспроможність українців суттєво впала. Та в довгостроковій перспективі, кажуть аналітики, стримувати вартість буде дедалі важче.

Що варто знати покупцям

Експерти радять інвестувати краще в готові або майже завершені об'єкти. Вкладання коштів у новобудови на початковому етапі нині вважається високоризикованим — через воєнний стан, мобілізацію та економічну невизначеність будь-який проєкт може бути заморожений або затриманий у реалізації.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилася ціна оренди в Києві у 2025 році. Вартість значно коливається залежно від району — різниця між найдешевшим і найдорожчим може сягати понад 10 тисяч гривень.